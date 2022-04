Crunchyroll: ¿Cuándo regresan los nuevos episodios de Dragon Quest, One Piece y Digimon?

El jueves se conoció, gracias a un reporte emitido por la cadena NHK, que el reciente hackeo que sufrió Toei Animation fue causa de un ataque de ransomware. NHK citó a su fuente, la cual dijo que «el impacto en la producción aún continua. Estamos trabajando duro para que las cosas vuelvan a la normalidad». Adicionalmente. Toei Animation ha comunicado que todavía se encuentran investigando los detalles del ataque. Finalmente, la productora afirmó que no están seguros si puede restaurar completamente el material comprometido en el ataque. Sin embargo, algunas de las series afectadas volverán durante el mes de abril.

¿Cuándo regresan a Crunchyroll los nuevos episodios de One Piece, Dragon Quest: The Adventure of Dai, Delicious Party Precure y Digimon Ghost Game?

Por fin conocemos cuándo regresan a Crunchyroll los nuevos episodios de los ‘anime’ One Piece, Dragon Quest: The Adventure of Dai, Delicious Party Precure y Digimon Ghost Game.

One Piece, Dragon Quest: The Adventure of Dai, Delicious Party Precure y Digimon Ghost Game son cuatro de las series de ‘anime’, que Crunchyroll transmite de manera simultánea con Japón (‘simulcast’) que fueron afectadas por el ataque de ‘ransomware’ a Toei Animation. No obstante, hasta esta semana se anunció que estos ‘anime’ de Toei Animation volverían a tener nuevos episodios en Crunchyroll desde la segunda semana de abril. Así que a continuación, les contaremos cuándo regresan a Crunchyroll los nuevos episodios de One Piece, Dragon Quest: The Adventure of Dai, Delicious Party Precure y Digimon Ghost Game.

Los nuevos episodios del ‘anime’ Dragon Quest: The Adventure of Dai regresarán a Crunchyroll con el episodio 73, el viernes 15 de abril.

regresarán a Crunchyroll con el episodio 73, el viernes 15 de abril. Delicious Party Precure, resumirá la transmisión de sus nuevos episodios en Crunchyroll el sábado 16 de abril con el estreno del episodio 6.

El ‘anime’ Digimon Ghost Game continuará su emisión en Crunchyroll con el episodio 22, el sábado 16 de abril.

Los nuevos episodios del ‘anime’ One Piece regresarán a Crunchyroll el domingo 17 de abril con el episodio 1014.

Fuente: cuenta oficial en Twitter de Toei Animation