Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) temporada 2: tráiler anuncia a los ‘seiyu’ de Hercules, Buddha y Jack el Destripador

Hace dos meses conocimos el primer tráiler de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok). Ahora, Warner Bros. Anime ha revelado un nuevo adelanto de Record of Ragnarok. Este revela cuales son los ‘seiyu’ que interpretarán a Jack el Destripador, Hércules, Raiden Tameemon y Buda en la temporada 2 del ‘anime’ de Netflix Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok).

El adelanto revela cuales son algunas de las peleas de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok).

¿Quiénes son los ‘seiyu’ que interpretarán a Jack el Destripador, Hércules, Raiden Tameemon y Buda en la temporada 2 del ‘anime’ de Netflix Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

¿Quiénes son los personajes de la segunda temporada de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

El nuevo tráiler de la segunda temporada de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), además de revelar quienes son los ‘seiyu’ de Jack el Destripador, Hércules, Raiden Tameemon y Buda, también nos muestra cuales serán algunas de las peleas de la temporada 2 del ‘anime’ de Netflix. Aún no han anunciado quiénes serán los actores de doblaje para versión en español de Latinoamérica de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), pero pueden repasar quienes son los de la temporada 1 en el siguiente enlace.

En GamerFocus tenemos un espacio para conocer un poco más quienes son los personajes de la temporada 1 y 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), los cuales listaremos a continuación:

¿Cuáles serán las peleas de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

La primera pelea será entre Jack el Destripador —interpretado por Tomokazu Sugita (Joseph Joestar en JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle)— contra Hércules —interpretado por Katsuyuki Konishi (Roberto Hongō en Captain Tsubasa 2018)—. La segunda pelea que conocemos que ocurrirá en la segunda temporada de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) será entre Raiden Tameemon —interpretado por Subaru Kimura, conocido por interpretar el ‘opening’ de Kamen Rider Revice— contra Shiva. Este personaje y los demás de la temporada 1 de Shūmatsu no Valkyrie serán interpretados por los mismos ‘seiyu’.

¿Cuándo saldrá o cuál es la fecha de estreno de la temporada 2 del ‘anime’ de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

Buda será interpretado por el ‘seiyu’ Yūichi Nakamura, conocido por interpretar a Hazama en la franquicia Blazblue.

Aquellos fanáticos de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) que estén ansiosos de conocer cuándo saldrá o cual es la fecha de estreno de la temporada 2 del ‘anime’ de pelea de Netflix pueden estar tranquilos. Ya que la cuenta oficial de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) en Twitter ha confirmado que el ‘anime’ de pelea sera estrenado a nivel mundial en el 2023. Sin embargo, el anuncio no revelo la fecha de estreno exacta de este ‘anime’. No obstante, es probable que la fecha de estreno de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) sea compartida luego de la culminación de la nueva temporada de Hanma Baki, otro de los ‘anime’ de pelea de Netflix.

Recuerden que pueden consultar nuestras impresiones de la temporada 1 de Shūmatsu no Valkyrie en el siguiente enlace.

Índice de contenidos de los ‘anime’ de pelea de Netflix en GamerFocus

En GamerFocus hay un espacio para cada uno de los ‘anime’ de pelea populares de Netflix. Así que más allá de preguntarnos sí Kengan Ashura es mejor que Baki o Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) disfrutemos conociendo estos tres ‘shonen’ que han captado la atención del público Latinoamericano.

Kengan Ashura

Recientemente, Netflix anunció que la producción de la tercera parte del ‘anime’ Kengan Ashura ha iniciado. Si desean conocer toda la información sobre este nuevo ‘anime’ de pelea de Netflix, les recomendamos seguir la siguiente nota:

Hanma Baki

Fuente: canal oficial de Warner Bros. Anime en YouTube