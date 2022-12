El final del ‘manga’ Cardcaptor Sakura: Clear Card será en el mes de octubre del 2023

Hace unos meses la cuenta oficial en Twitter de Cardcaptor Sakura: Clear Card informó que el ‘manga’ de CLAMP tendrá su final en el volumen o ‘tankōbon’ 14. Sin embargo, hoy gracias al lanzamiento del fascículo de febrero del 2023 de la revista Nakayoshi de la editorial Kodansha se ha informado un cambio de planes. Ahora el ‘manga’ Cardcaptor Sakura: Clear Card de CLAMP no terminará en el volumen 14. Esto confirma la existencia de mínimo 10 capítulos más y un nuevo volumen final para el ‘manga’ Cardcaptor Sakura: Clear Card que será el 15.

¿Cuándo sale el final del ‘manga’ Cardcaptor Sakura: Clear Card?

Según la edición de febrero del 2023 de la revista Nakayoshi de demografía ‘shojo’ ha confirmado que el volumen o ‘tankōbon’ 14 del ‘manga’ saldrá el 31 de marzo del 2023. Así que el ‘manga’ Cardcaptor Sakura: Clear Card ahora termina en el volumen 15, el cual sale el 13 de octubre del 2023.

¿Cuál es la historia del ‘manga’ Cardcaptor Sakura: Clear Card?

Ahora solo falta conocer el deselase de la historia cuando salga el final del ‘manga’ Cardcaptor Sakura: Clear Card.

La historia del ‘manga’ Cardcaptor Sakura: Clear Card inicia con Sakura siendo guiada por la Llave de los Sueños para embarcase en una nueva aventura. Ahora es primavera, los cerezos están en flor y Sakura acaba de ingresar a la escuela secundaria. Su amado Syaoran ha regresado de Hong Kong y la vida no podría ser mejor. No obstante, cuando se despierta de un sueño extraño y descubre que sus Cartas Sakura no tienen poder se pregunta cómo puede proteger a Tomoeda del desastre.

Cardcaptor Sakura: Clear Card cuenta con una adaptación al ‘anime’, la cual difiere de su contraparte original. Esta se puede ver a través de Crunchyroll en japonés con subtítulos en español.

No es descabellado pensar que ahora que está por llegar el final del ‘manga’ que se ambienta en el arco ‘Clear Card’ sea anunciado un nuevo ‘anime’ de Cardcaptor Sakura.

Fuente: Comic Natalie, cuenta oficial del ‘manga’ Cardcaptor Sakura: Clear Card en Twitter