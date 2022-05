Mokushiroku no Yonkishi, la secuela de Nanatsu no Taizai tendrá ‘anime’

Hace tres meses conocimos que Netmarbel se encuentra trabajando en el juego de mundo abierto The Seven Deadly Sins: Origin. Ahora, la obra del ‘mangaka’ Nakaba Suzuki vuelve a ser noticia, ya que gracias a una filtración de la próxima edición de la revista Weekly Shonen Magazine se ha conocido que la secuela de Nanatsu no Taizai será adaptada al ‘anime’

Esta es la portada de la próxima edición de la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kōdansha, en la cual se hará oficial la adaptación de Mokushiroku no Yonkishi, la secuela de Nanatsu no Taizai. Sin embargo, no se tiene ninguna otra información sobre los encargados de la producción del ‘anime’ o cuándo sale el ‘anime’ de Mokushiroku no Yonkishi (Four Knights of the Apocalypse).

¿De qué trata Mokushiroku no Yonkishi (Four Knights of the Apocalypse), la secuela de Nanatsu no Taizai?

Ahora la pregunta es cuándo sale el ‘anime’ de Mokushiroku no Yonkishi (Four Knights of the Apocalypse), la secuela de Nanatsu no Taizai.

La historia de Mokushiroku no Yonkishi (Four Knights of the Apocalypse) se desarrolla 16 años después del final Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins). En este ‘manga’ seguiremos la historia de Percival, un niño alegre y de gran corazón, el cual vive con su abuelo en un lugar alejado llamado El Dedo de Dios. Sin embargo, Percival no puede vivir en paz. Esto debido a un encuentro con un misterioso caballero, el cual cambia su destino y le revela un impactante secreto. Gracias a esto, Percival emprende un viaje interminable.

Hasta el momento el ‘manga’ de Mokushiroku no Yonkishi (Four Knights of the Apocalypse) lleva 59 capítulos y siete volúmenes recopilatorios. El séptimo Tankōbon del ‘manga’ Mokushiroku no Yonkishi llegará el 17 de mayo al mercado japones.

Fuente: Ryokutya2089