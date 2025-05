El capítulo 381 del manga de Berserk saldrá a mitad de junio

El pasado mes de febrero fue lanzado el capítulo 380 del manga de Berserk y como es costumbre desde entonces no se han conocido nuevas noticias sobre el lanzamiento del siguiente. Afortunadamente, ya se ha conocido que en el fascículo número 12 de la revista Young Animal será publicado el nuevo capítulo de la obra de Kentaro Miura a cargo de Studio Gaga y Kouji Mori.

¿Cuándo sale el capítulo 381 del manga de Berserk?

Según lo anunciado en la revista Young Anima, el lanzamiento del capítulo 381 del manga Berserk está programado para el viernes 13 de junio. El capítulo 381 de Berserk continuará el enfrentamiento entre las fuerzas de Griffith y el Imperio Kushan. Los recientes sucesos de la historia de Berserk han girado en torno al secuestro de Casca por parte de Griffith, luego de su recuperación mental en Elfhelm. Este evento ha generado una crisis emocional en Guts, el cual, ahora, cuestiona si es de utilidad para aquellos que lo rodean.

La continuación del manga Berserk es un tributo al legado de Miura. Así quedo plasmado el año pasado, gracias a una entrevista que Kouji Mouri dio al medio japonés Magmix. En esta entrevista, Mouri habló de los desafíos que implica recrear el estilo único de Miura, especialmente en lo que respecta a Guts, el protagonista de Berserk.

Ahora que sabemos cuándo sale el capítulo 381, deben estar pendientes para conocer la fecha de lanzamiento del siguiente capítulo del manga de Berserk.

Adicionalmente, la muerte de Miura también impacto de manera especial Jyoji Morikawa —o George Morikawa como se le conoce al autor de Hajime no Ippo—. Este ‘mangaka’, del cual fue asistente Miura, a principios del año 2023 declaró que no tenía nada, por lo cual sentirse orgulloso. Esto debido a que su obra, Hajime no Ippo, no ha finalizado. Por esta razón, Morikawa contó a inicios del 2024 que ya había decidido el final del ‘manga’ y hoy en día el regreso de Makunouchi al mundo del boxeo está cada vez más cerca. Si desean conocer más sobre esta historia y el impacto del maestro Miura en su resolución, les recomendamos seguir este enlace.

