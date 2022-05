Chainsaw Man: historia, personajes y donde ver el nuevo anime de MAPPA

En diciembre del 2020, conocimos que el ‘manga’ Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto seria adaptado al ‘anime’ por parte del estudio MAPPA. Un año después, MAPPA reveló el primer ‘teaser’ del ‘anime’, pero la pregunta ¿cuándo sale Chainsaw Man? seguía sin ser contestada. Ahora, Crunchyroll ha anunciado —con un nuevo tráiler— que ellos serán los encargados de distribuir el ‘anime’ Chainsaw Man.

Con la salida de este nuevo tráiler esperamos pronto tener más seguido nuevas noticias del ‘anime’ Chainsaw Man.

“Con humor negro, personajes dinámicos y una historia ingeniosa, Chainsaw Man es una de las nuevas series más esperadas de este año, y estamos extremadamente emocionados de traerla a los fanáticos a través de Crunchyroll” Asa Suehira, director de contenido de Crunchyroll.

¿De qué trata la historia de Chainsaw Man?

Publicado en las páginas de Weekly Shōnen Jump entre el 3 de diciembre de 2018 y el 14 de diciembre de 2020, Chainsaw Man toma lugar en un mundo donde los humanos y los demonios tienen una relación de tensa convivencia. Aunque la mayoría de las veces combaten entre ellos, también existen algunos humanos que hacen pactos con estas criaturas sobrenaturales.

La historia de Chainsaw Man cuenta la historia de un joven llamado Denji. Con el fin de pagar la deuda de su difunto padre, Denji vende algunos de sus órganos y trabaja para la mafia. Desafortunadamente, Denji es asesinado por un demonio tras ser traicionado por un amigo.

Sin embargo, su historia no termina ahí.

Al haber hecho un contrato con el demonio Pochita, este se combina con el cadáver de Denji para revivirlo y convertirlo en un híbrido de humano y demonio: Chainsaw Man. Para evitar ser perseguido como demonio y seguir viviendo como humano, Denji acepta trabajar para los Cazadores de Demonios de Seguridad Pública bajo las órdenes la misteriosa Makima.

¿Cuándo sale el ‘anime’ de Chainsaw Man en Crunchyroll?

Por el momento, no sabemos a ciencia cierta cuándo sale o cuál es la fecha de estreno del ‘anime’ de Chainsaw Man. Crunchyroll ha informado que ellos transmitirán en algún momento del 2022 el ‘anime’ Chainsaw Man. Sin embargo, lo más probable es que el estreno del ‘anime’ Chainsaw Man se dé entre octubre y diciembre del 2022.

¿El ‘anime’ Chainsaw Man tendrá doblaje al español de Latinoamérica?

La localización del ‘anime’ al doblaje de Latinoamérica es muy importante para una parte de los fanáticos, así que es normal que nos preguntemos si hay planes para doblar Chainsaw Man al español de nuestra región. Afortunadamente, Crunchyroll también comunicó que el ‘anime’ Chainsaw Man sí estará doblado al español de Latinoamérica.

¿Cuántos episodios tendrá el ‘anime’ de Chainsaw Man y qué arcos de la historia del ‘manga’ adaptará?

Para algunos la elección de MAPPA como estudio encargado de la animación del ‘anime’ Chainsaw Man fue la más adecuada.

En el momento no se sabe cuántos episodios tendrá el ‘anime’ de Chainsaw Man. Sin embargo, dado que la primera parte del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto (Fire Punch; Look Back; Goodbye, Eri) solo goza de ocho arcos argumentales compilados en 97 capítulos, es probable que el ‘anime’ la adapte totalmente en tan solo una temporada.

La segunda parte del ‘manga’ Chainsaw Man, al igual que la adaptación al ‘anime’ de la primera parte, está programada para ser estrenada durante el 2022 y se podrá leer por la aplicación Manga + de Shūeisha.

¿Quiénes están detrás de la producción del ‘anime’ de Chainsaw Man?

La producción del anime estará a cargo del estudio MAPPA, famoso por otras adaptaciones como Jujutsu Kaisen, Dorohedoro y la temporada final de Attack on Titan.

Ryū Nakayama —director de ciertos episodios de Black Clover y Jujutsu Kaisen— es el director del ‘anime’ de Chainsaw Man. Hiroshi Seko —conocido por su trabajo en Ajin y Attack on Titan (Shingeki no Kyojin)— es el responsable del guion. Mientras que Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) es el diseñador de personajes, Kiyotaka Oshiyama (Devilman Crybaby, Space Dandy) es el encargado de los demonios. Yūsuke Takeda (Eden of the East, Vinland Saga) es el director de arte y Tatsuya Yoshihara (Black Clover, Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls), el de acción. Makoto Nakazono (DARLING in the FRANXX, Little Witch Academia) es el director técnico en jefe. Naomi Nakano es la encargada del color y Yohei Miyahara, el responsable de la composición. La música está en manos de Kensuke Ushio, conocido por su trabajo en Devilman Crybaby.

¿Quiénes son los actores de voz (‘seiyū’)?

Por el momento se desconoce cuáles ‘seiyū’ prestarán su voz para el ‘anime’ de Chainsaw Man o quienes serán sus pares para el doblaje al español de Latinoamérica de la adaptación del ‘manga’ de Tatsuki Fujimoto.

¿Quiénes interpretarán el ‘opening’ y el ‘ending’ del ‘anime’ de Chainsaw Man?

En el momento se desconoce qué artistas interpretarán el ‘opening’ y ‘ending’ del ‘anime’ de Chainsaw Man.

Este artículo se irá actualizando a medida que salgan nuevas noticias del ‘anime’ Chainsaw Man.

Fuente: Crunchyroll