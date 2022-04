¿Cuándo sale Spy x Family doblada al español de Latinoamérica?

Él ‘anime’ Spy x Family, uno de los estrenos con una historia interesante entre las series de la temporada primavera 2022 que se unió a Crunchyroll, llegará doblado al español de Latinoamérica esté mes. Así que si estaban esperando a conocer cuándo sale el ‘anime’ Spy x Family doblado al español de Latinoamérica, en este articulo les contaremos la fecha de estreno de esta serie.

¿Cuándo y qué días sale Spy x Family doblada al español de Latinoamérica?

A continuación, también conocerán qué días sale Spy x Family doblada y subtitulada al español de Latinoamérica en Crunchyroll.

El ‘anime’ Spy x Family llegará doblado al español de Latinoamérica el domingo 24 de abril del 2022. Junto al anuncio del estreno del doblaje al español de Latinoamérica de Spy x Family, Crunchyroll anunció que los ‘anime’ The Rising of the Shield Hero 2, Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-, Date A Live IV, The Greatest Demon Lord Is Reborn as a Typical Nobody y Shikimori’s Not Just a Cutie también contarán con doblaje al español de nuestra región.

El ‘anime’ Spy x Family sale en Crunchyroll subtitulado al español todos los sábados, desde el 9 de abril. Por otro lado, el ‘anime’ Spy x Family empezará su transmisión doblado al español de Latinoamérica el 24 de abril y a partir de ese día todos los domingos saldrá un nuevo episodio.

¿Qué es Spy x Family?

Spy × Family (スパイファミリ) es un ‘manga’ escrito e ilustrado por Tatsuya Endō (TISTA, Gekka Bijin), el cual es publicado de manera quincenal en la aplicación y web Shonen Jump+ de la editorial Shueisha. Spy × Family inició su publicación el 25 de marzo del 2019 y hasta el momento ya cuenta con siete volúmenes recopilatorios o tankōbon. Estos tankōbon comenzaron a ser distribuidos en España y en Argentina por la editorial Ivrea en abril y mayo del 2020 respectivamente.

¿Cuál es la historia del ‘anime’ Spy × Family?

La historia del ‘anime’ Spy x Family, para aquellos no han leido el ‘manga’ sigue los pasos de Twilight. Este personaje es un experto espía o agente secreto, es el mejor en lo que hace cuando se trata de ir de incógnito en peligrosas misiones. Sin embargo, está a punto de recibir una la misión más impórtate de su vida. Esta es casarse y tener un hijo, lo cual puede que termine por volverlo loco. Una vez logre establecer una familia, Twilight deberá infiltrarse en una escuela privada de élite. ¡Lo que no sabe Twilight es que la esposa que ha elegido es una asesina y el niño que ha adoptado es un telépata!

¿Cuántos episodios tendrá Spy x Family?

Si se preguntan cuántos episodios tendrá el ‘anime’ Spy x Family, les contamos que esta serie tendrá un total de 12 episodios. Estos se pueden en ver en japones con subtítulos en español de Latinoamérica a traves de Crunchyroll.

Fuente: comunicado de prensa de Crunchyroll