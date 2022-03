A principios de marzo se conoció cuando sale la tercera (3) temporada de Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-. Ahora la cuenta oficial de Aniplex en YouTube ha compartido un nuevo tráiler de la tercera (3) temporada de Kaguya-sama. Este adelanto revela cual es el ‘opening’ y el ‘ending’ de la nueva temporada (3) del ‘anime’ Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-.

¿Cuál es el ‘opening’ y ‘ending’ de la tercera (3) temporada de Kaguya-sama: Love Is War?

Traducción no oficial del ‘opening’ de la temporada 3 de Kaguya-sama: Love Is War.

El ‘opening’ de la tercera (3) temporada de Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic- se titula GIRI GIRI y es interpretado por el cantante japonés Masayuki Suzuki en compañía de la solista Suu. El ‘ending’ de este ‘anime’ se titula Heart wa Oteage y lo interpreta la cantante de J-pop Airi Suzuki.

¿Cómo es la historia de Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-?

La historia de Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic- cuenta las vivencias de Miyuki Shirogane, presidente del consejo estudiantil de la Academia Shuchiin, y Kaguya Shinomiya, su vicepresidenta. Públicamente, su relación es solo profesional. No obstante, la verdad es que ambos están perdidamente enamorados el uno del otro. Sin embargo, su orgullo les impide confesar sus sentimientos. En cambio, ambos prefieren jugar juegos mentales en un esfuerzo de obligar al otro a dar el primer paso.

Para conocer quiénes son los ‘seiyu’ y el equipo de producción detrás de la temporada 3 de Kaguya-sama: Love Is War, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

¿Cuándo sale Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-?

Para aquellos que se preguntan cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-, la temporada 3 del ‘anime’, será el 8 de abril de 2022.

¿Qué arcos del ‘manga’ adaptará y cuántos episodios tendrá Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-?

Si bien no sería atrevido asumir que esta tercera temporada tendrá un total de 12 episodios, se desconoce qué capítulos del ‘manga’ adaptará Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-. Al fin y al cabo, cabe recordar que las anteriores temporadas no adaptaron la obra original de Aka Akasaka en su orden de publicación.

Fuente: canal oficial de Aniplex en YouTube y cuenta oficial en Twitter del ‘anime’ Kaguya-sama: Love Is War -Ultra Romantic-