Dan Da Dan: Kakumei Dōchū es el opening de la segunda temporada

A finales de abril conocimos que el estreno del primer episodio de la segunda temporada de Dan Da Dan está programado para el jueves 3 de julio en Netflix y Crunchyroll. Ahora, la producción de la adaptación al anime de la obra de Yukinobu Tatsu, ha compartido un tráiler que revela cuál será el opening de la segunda temporada de Dan Da Dan.

¿Quién interpreta y cómo se llama el segundo opening de Dan Da Dan?

El opening que escucharemos el día del estreno del primer episodio de la segunda temporada de Dan Da Dan se llama «Kakumei Dōchū» y es interpretado por la cantante AiNA THE END. Ella es conocida por interpretar el tema principal de la película Mononoke:The Movie Trilogy: Chapter 2: The Ashes of Rage.

¿Cuándo sale el primer episodio de la segunda temporada de Dan Da Dan?

El estreno del primer episodio de la segunda temporada de Dan Da Dan está programado para el jueves 3 de julio en Netflix y Crunchyroll. Adicionalmente, GKIDS presentará en Norteamérica el estreno teatral de la segunda temporada de Dan Da Dan el 6 de junio. Por otro lado, Muse proyectará este estreno teatral en Asia (fuera de Japón) el 30 de mayo y ADN lo hará en Europa el 7 de junio. Por el momento, se desconoce si el estreno en salas de cine de la segunda temporada de Dan Da Dan será distribuido en las salas de cine de Latinoamérica.

¿Cuál es la historia del ‘anime’ Dan da dan?

Netflix y Crunchyroll, plataformas donde se distribuirá la adaptación al ‘anime’ del ‘manga’ Dan Da Dan describen la historia del ‘anime’ Dan Da Dan de la siguiente manera.

La historia del ‘anime’ Dan Da Dan se centra en Momo, una estudiante de secundaria proveniente de una familia de médiums y su compañero Okarun. Él es un fanático de los ovnis. Tras defenderlo de unos abusones, Momo y Okarun comienzan a hablar, pero la conversación se transforma en una discusión. Momo cree en fantasmas, pero no en extraterrestres, mientras que Okarun cree lo contrario.La historia del ‘anime’ Dan Da Dan se centra en Momo, una estudiante de secundaria proveniente de una familia de médiums y su compañero Okarun. Él es un fanático de los ovnis. Tras defenderlo de unos abusones, Momo y Okarun comienzan a hablar, pero la conversación se transforma en una discusión. Momo cree en fantasmas, pero no en extraterrestres, mientras que Okarun cree lo contrario.

Para demostrar que lo que creen es real, Momo visita un hospital abandonado donde se ha visto un OVNI. Mientras que Okarun va a un túnel con fama de estar embrujado. Para su sorpresa, ambos se topan con actividades paranormales que superan su comprensión. ¡En medio de estas situaciones, Momo despierta un poder oculto y Okarun obtiene una maldición para enfrentar los nuevos peligros! ¿Será este el inicio de un amor predestinado? ¡La batalla contra lo oculto y la adolescencia dan comienzo!

Vía: ANN