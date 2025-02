La cuenta oficial en X, antes Twitter, del manga Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) del mangaka Negi Haruba, conocido por Go-tōbun no hanayome o The Quintessential Quintuplets, ha revelado que el capítulo 171 no será publicado en el doceavo número de la Shonen Magazine de la editorial Kodansha. Adicionalmente, la cuenta oficial de Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku), ha confirmado quie el motivo por el que no fue publicado el capítulo 171 se debió a complicaciones en la salud de Negi Haruba, el autor de la obra.

¿Cuándo sale el capítulo 171 del manga Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku)?

La comunicación oficial ha confirmado que la pausa que tomará Negi Haruba será de dos semanas. Así que el capítulo 171 del Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) está programado para salir el miércoles 5 de marzo en el fascículo 14 de la revista Shonen Magazine.

¿Cuál es la historia o de que trata Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku)?

En la historia de Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) hay dos bandos. De un lado, los Guardianes Dragón, Rangers que usan el poder de los dioses dragón para proteger a la humanidad. Del otro, el infame Ejército del Mal, invasores del espacio decididos a conquistar el mundo. Los alienígenas invasores, derrotados en el primer año de la guerra, se han convertido en bufones. Su única función es ser vencidos cada domingo. Ni siquiera pueden llamarse «villanos» ya, viven sus días como esclavos. Pero un invasor solitario no lo tolerará más. él se enfrentará a los imparables Rangers y derribará el sistema. Esta es la historia de la primera (y quizás última) serie de acción «anti-Ranger».

El ‘manga’ Sentai Daishikkaku debutó el 3 de febrero del 2021 en las páginas de la revista Weekly Shonen Magazine de la editorial Kodansha. Este ‘manga’ es escrito e ilustrado por Negi Haruba, ‘mangaka’ conocido en nuestra región por ser el creador de Go-tōbun no hanayome o The Quintessential Quintuplets. Actualmente, el ‘manga’ Sentai

¿Cuál es la fecha de estreno de la segunda temporada de Sentai Daishikkaku?

Los fanáticos de Go! Go! Loser Ranger deben estar contentos. Ya que, no tendrán que esperar mucho para ver el estreno del primer episodio de la segunda temporada de Sentai Daishikkaku. Esto debido a que el tráiler ha confirmado que la fecha de estreno de la segunda temporada de Go! Go! Loser Ranger será el domingo 13 de abril del 2025. Cabe resaltar, que el estreno de este anime será a través de Disney+.

Vía: ANN