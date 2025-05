¿Cuándo sale el capítulo 179 del manga Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku)?

En la historia de Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) hay dos bandos. De un lado, los Guardianes Dragón, Rangers que usan el poder de los dioses dragón para proteger a la humanidad. Del otro, el infame Ejército del Mal, invasores del espacio decididos a conquistar el mundo. Los alienígenas invasores, derrotados en el primer año de la guerra, se han convertido en bufones. Su única función es ser vencidos cada domingo. Ni siquiera pueden llamarse «villanos» ya, viven sus días como esclavos. Pero un invasor solitario no lo tolerará más. él se enfrentará a los imparables Rangers y derribará el sistema. Esta es la historia de la primera (y quizás última) serie de acción «anti-Ranger».