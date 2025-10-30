Black Clover: el manga alcanzará el clímax del arco final desde el capítulo 387

Esta semana salieron los últimos tres capítulos del manga de Black Clover del 2025 y junto a su lanzamiento, se ha conocido que desde el próximo capítulo la obra de Yūki Tabata entrará en el clímax de su batalla final y por ende en su inevitable final.

¿Cuándo sale el capítulo 387 del manga Black Clover?

Si bien aún no hay una fecha exacta o la cantidad precisa de capítulos que saldrán en la siguiente tanda. Lo que sí conocemos, gracias al final del capítulo 386 del manga de Black Clover, es que el clímax o final de la batalla final de la obra de Yūki Tabata se dará a partir del capítulo 387. Por el momento, lo único que conocemos es que en la edición de invierno de la revista Jumo GIGA, la cual usualmente sale en el mes de enero, el clímax de la batalla entre Asta, Yuno y Lucius iniciará a inicios del 2026.

¿Cuándo conoceremos noticias sobre Black Clover?

Ahora solo debemos esperar a la Jump Festa 2026, más precisamente al sábado 20 de diciembre. Ya que, ese día, se llevará a cabo el panel de Black Clover en Jump Festa 2026 y seguramente conoceremos la fecha de estreno del anime y quizás algunas palabras de Yūki Tabata que nos confirmarán si en el 2026 el manga llegará a su fin.

¿Cuándo será el estreno de la segunda temporada de Black Clover?

La imagen promocional no revela cuándo será el estreno de la segunda temporada de Black Clover. Sin embargo, confirma que el regreso del anime Black Clover será emitido a través del servicio de suscripción para Japón TVer. Adicionalmente, teniendo en cuenta que esta revista debe ser publicada el día lunes 7 de julio en Japón, la imagen promocional revela que ya está disponible un video promocional. Así que lo más seguro es que este fin de semana —durante Anime Expo 2025— Pierrot reveló oficialmente los detalles de la segunda temporada de la adaptación al anime del manga de Yuki Tabata. Cabe resaltar, que si ya tienen preparado un tráiler de la segunda temporada de Black Clover es muy probable que el regreso de Asta se dé en el 2026.

La imagen promocional revelá cómo se verá el nuevo diseño de Asta y Liebe para el regreso del anime de Black Clover.

Vía: @MangaMoguraRE