Cuándo sale el especial animado One Piece Fan Letter

La celebración por los 25 años del anime de One Piece continua. Ahora, la página web oficial del manga One Piece, escrito e ilustrado por Eiichiro Oda anunció que el anime un nuevo proyecto. Este será la adaptación, como un episodio del anime especial, de la novela de Tomohito Ōsaki Mugiwara Stories (historias de los sombrero de paja).

¿Cuál es la fecha de estreno del especial One Piece Fan Letter?

One Piece Fan Letter es una colección de relatos cortos sobre los diferentes miembros de la tripulación de los sombrero de paja desde el punto de vista de los habitantes de diferentes lugares.

El tráiler del especial que celebra los dos años del anime que adapta la obra de Eiichiro Oda titulado One Piece Fan Letter revela la fecha de estreno, la cual está programada para el domingo 20 de octubre. Cabe resaltar, que el especial One Piece Fan Letter reemplazará a la emisión habitual del anime. Así que se podrá ver de manera normal a través de Netflix o Crunchyroll.

Megumi Ishitani (directora de los openings 25 y 26 del anime) es la directora del especial One Piece Fan Letter. Keisuke Mori (director de animación del opening 26) es el diseñador de personajes y director de animación. Finalmente, Momoka Toyoda (My Happy Marriage, Liar Liar) es acreditada como la guionista de One Piece Fan Letter.

¿Qué historias de la novela de Tomohito Ōsaki adaptará el especial One Piece Fan Letter?

Las historias que adaptará el especial que celebra los 25 años del anime One Piece Fan Letter son las siguientes:

Nami : «Una joven reclusa de Sabaody obsesionada con las piratas se enamora de su ídolo, Nami. Cuando se entera de que los Sombrero de Paja regresan al Archipiélago después de 2 años, espera vislumbrar a la mujer que cambió su vida».

: «Una joven reclusa de Sabaody obsesionada con las piratas se enamora de su ídolo, Nami. Cuando se entera de que los Sombrero de Paja regresan al Archipiélago después de 2 años, espera vislumbrar a la mujer que cambió su vida». Luffy : «Durante la batalla de Marineford, un marino presencia cómo Luffy rescata a Ace. Ser testigo del vínculo entre los dos hermanos le hace cuestionarse su relación con su propio hermano, que también está luchando en la guerra.»

: «Durante la batalla de Marineford, un marino presencia cómo Luffy rescata a Ace. Ser testigo del vínculo entre los dos hermanos le hace cuestionarse su relación con su propio hermano, que también está luchando en la guerra.» Zoro : «En un bar de Dressrosa, un muy ebrio Zoro entra en un debate de poderes con un grupo de marinos sobre quién es el espadachín más fuerte del mundo: Mihawk, Shanks, Vista, Ryuma o Zoro; sin que ninguno de los marines se dé cuenta de su idendidad.»

: «En un bar de Dressrosa, un muy ebrio Zoro entra en un debate de poderes con un grupo de marinos sobre quién es el espadachín más fuerte del mundo: Mihawk, Shanks, Vista, Ryuma o Zoro; sin que ninguno de los marines se dé cuenta de su idendidad.» Franky: «Una joven se traslada a Water 7 desde otra isla y acepta el trabajo de encargada de una librería. Allí escucha historias sobre Franky de diferentes caras conocidas, mientras se acostumbra a su nueva vida en la Capital del Agua.»

¿Qué es One Piece Fan Letter?

Las tres primeras historias de Ōsaki en la novela de One Piece Mugiwara Stories aparecieron originalmente en los tres primeros números de la revista oficial de One Piece de julio a septiembre de 2017. La editorial Shueisha publicó la colección de historias cortas en noviembre del mismo año, junto a seis historias cortas adicionales. Todas las historias de esta obra se centran en personas normales y corrientes del mundo de One Piece cuyas vidas se ven afectadas por un miembro de la tripulación del Sombrero de Paja.

Fuente: canal oficial de One Piece en YouTube