Re:ZERO, el primer tráiler de la cuarta temporada revela cuándo es el estreno

Desde el final de la tercera temporada de Re:ZERO, a finales de marzo de este año, los fanáticos de la obra de Tappei Nagatsuki han estado a la espera sobre información sobre el estreno de la cuarta temporada. Afortunadamente, la espera no será mucha. Ya que, Kadokawa ha revelado un nuevo tráiler de Re:ZERO que revela el mes de estreno de la cuarta temporada del anime.

¿Cuándo sale la cuarta temporada del anime de Re:ZERO?

Durante el evento especial «MF Bunko J’s Fall School Festival 2025», la producción del anime Re:ZERO -Starting Life in Another World- compartió el primer póster oficial y tráiler de la cuarta temporada. Este confirmó que el primer episodio de la nueva temporada saldrá en abril de 2026.

En Latinoamérica, la cuarta temporada de Re:ZERO se podrá ver a través de Crunchyroll.

En cuanto al equipo de producción, la cuarta temporada mantendrá la continuidad y la calidad, con WHITE FOX a cargo de la animación y un equipo principal que regresa, incluyendo a Masahiro Shinohara como director, Masahiro Yokotani como supervisor de guion de la serie y Haruka Sagawa como diseñador de personajes y director jefe de animación. Finalmente, la música seguirá a cargo de Kenichiro Suehiro.

Reid Astrea, el espadachín portador original del título «Sword Saint» será interpretado por el reconocido seiyū Tomokazu Sugita.

Adicionalmente, se revelaron los nuevos diseños de personajes de Sin Archbishops del Culto de la Bruja, quienes jugaron un papel significativo en la temporada anterior, confirmando el regreso de Roy Alphard (voz de Kengo Kawanishi) y Rui Arneb (voz de Konomi Kohara). Otra incorporación al elenco, previamente anunciada, es Fairouz Ai en el papel de la nueva heroína Shaula. Esperamos que la fecha exacta de estreno de los nuevos episodios de Re:ZERO se conozca antes de terminar el 2025.

Fuente: KADOKAWAanime