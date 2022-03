La última vez que Netflix compartió algo referente a el ‘anime’ Kengan Ashura fue hace dos años, cuando juntó a Tokita Ohma y Baki Hanma en una imagen promocional. Ahora, la cuenta oficial en Twitter del ‘anime’ Kengan Ashura ha revelado que la tercera temporada (3) de la adaptación del ‘manga’ escrito por Yabako Sandrovich e ilustrado por Daromeon está en producción. Así que a continuación te contamos todo lo que necesitas sabes antes del estreno de la tercera temporada (3) del ‘anime’ Kengan Ashura en Netflix.

La cuenta oficial en Twitter del 'anime' Kengan Ashura ha confirmado que la tercera temporada (3) será distribuida a nivel mundial por Netflix.

¿Qué es Kengan Ashura?

Kengan Ashura es el primer ‘manga’, de los tres del «kenganverso», ilustrado por Daromeon y escrito por Sandrovich Yabako. Esta obra debutó en Manga-One y en Ura Sunday, de la editorial Shogakukan, el 18 de abril del 2012 y finalizó el 9 de agosto del 2018. En enero de 2015, la revista Ura Sunday publicó una encuesta para conocer cuál de sus adaptaciones merecía tener una adaptación al ‘anime’. Kengan Ashura ganó esta encuesta con 2.3 millones de votos de un total de 9, por lo cual ganó el derecho de tener un ‘anime’ en Netflix. Esta empresa se encargó de distribuir y doblar la adaptación al ‘anime’ de Kengan Ashura a una amplia variedad de idiomas entre esos el español de Latinoamérica.

¿Cuál es la historia de Kengan Ashura?

Kengan Ashura fue creado por Yabako Sandrovich e ilustrado por Daromeon para Ura Sunday Comics, de la editorial Shogakukan.

Aquellos que se pregunten cuál es la historia del ‘anime’ Kengan Ashura de Netflix deben saber que esta se centra en un torneo de artes marciales, el cual se celebra de manera anual. En esta justa participan las empresas más poderosas del mundo, las cuales contratan a sus luchadores para que los representen en el Torneo Kengan. Algunas de las empresas participantes están inspiradas en grandes nombres: Nentendo, Penasonic y Tochigi Destiny Land. Esta última es una referencia bastante directa a Disney.

¿Cuántos episodios tendrá la tercera temporada (3) del ‘anime’ Kengan Ashura en Netflix y que arcos argumentales adaptará?

Kengan Ashura ya cuenta con dos temporadas de 12 episodios, los cuales se pueden ver en Colombia por medio de Netflix. Por el momento, Netflix no ha informado cuántos episodios tendrá la tercera temporada (3) del ‘anime’ Kengan Ashura en Netflix. Sin embargo, en el anuncio oficial se especificó que este nuevo ‘anime’ abarcará el final del arco del Torneo de aniquilación Kengan y el final del primer manga de la historia de Tokita Ohma y Kazuo Yamashita. Estos arcos argumentales que adaptará la tercera temporada (3) del ‘anime’ Kengan Ashura corresponden a los capítulos 137 al 236 del primer ‘manga’ de Yabako Sandrovich y Daromeon. Así que es probable que la temporada 3 de Kengan Ashura tenga 24 episodios y sea dividida en dos partes.

¿Cuándo sale la tercera temporada (3) del ‘anime’ Kengan Ashura en Netflix?

Ahora que hay un anuncio oficial de Netflix, el cual marca el regreso del ‘anime’ basado en el manga de Yabako Sandrovich y Daromeon, es normal que los fanáticos de las peleas del torneo de aniquilación Kengan se pregunten cuándo sale la tercera temporada (3) del ‘anime’ Kengan Ashura en Netflix. Desafortunadamente, Netflix no ha comunicado una ventana de lanzamiento que nos ayude a especular cuándo sale la temporada 3 de Kengan Ashura. No obstante, puede que Netflix anuncie el estreno de la nueva temporada de Kengan Ashura durante el último trimestre del 2022.

¿Quién es mejor, Baki Hanma Vs Tokita Ohma de Kengan Ashura?

Esta ilustración, compartida por Netflix, nos lleva a preguntarnos quién ganará en una pelea entre Baki Hanma Vs Tokita Ohma.

La primera y segunda temporada de Kengan Ashura hizo parte de los ‘anime’ que GamerFocus recomendo en el 2019. Esto no quiere decir que Kengan Ashura, ‘anime’ protagonizado por Tokita Ohma, sea mejor que la obra protagonizada por Baki Hanma. Sin embargo, si nos da una idea de la importancia que ha tenido esta adaptación de Netflix en el público de Latinoamérica. No obstante, la pregunta ¿Quién es mejor, Baki Hanma Vs Tokita Ohma de Kengan Ashura? es una que se ve a menudo en los grupos de fanáticos de ambas series de ‘anime’.

La rivalidad que hace que nos preguntemos quien podría ganar en una pelea entre Hanma Baki y Tokita Ohma enfrenta hasta en el ‘freestyle’ a los fanáticos de Kengan Ashura vs los de Grappler Baki.

¿Es posible declarar un ganador en una pelea entre Baki Hanma vs Tokita Ohma? la respuesta es complicada, ya que los niveles de pelea en ambos ‘anime’ superan lo absurdo o humanamente posible constantemente. Pero cada una de las comunidades tienen algunas suposiciones sobre cuál de estos luchadores provenientes de los ‘anime’ Kengan Ashura y Baki es mejor.

La comunidad de fanáticos de los ‘anime’ de pelea también opina sobre quien sería el mejor en una pelea que enfrente a Baki Hanma vs Tokita Ohma de Kengan Ashura.

