Bandai Namco y Sunrise han revelado nueva información sobre Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo). Esta nueva información, sobre el próximo ‘anime’ de la franquicia Gundam, revela detalles de la historia, personajes y los mechas que veremos en The Witch from Mercury (Suisei no Majo) y cuándo sale el nuevo ‘anime’ de Gundam en el 2022. Adicionalmente, la productora japonesa ha anunciado que el jueves 14 de julio debutará una precuela de este ‘anime’ llamada Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Prologue.

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo) es el primer proyecto de ‘anime’ para la televisión de la franquicia Gundam en siete años.

Adicionalmente, el prólogo de Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury, que debutará el 14 de julio, será transmitido en varios de los lugares donde se encuentran las estatuas del RX-93ffv, RX-78-2, ZGMF-X10A y la Gundam Base Virtual World. Este es un proyecto de la franquicia Gundam que aún no se encuentra abierto al público.

Tabla de contenidos:

¿Cuál es el universo de The Witch from Mercury (Suisei no Majo), el nuevo ‘anime’ de la franquicia Gundam?

Por si no lo saben, la franquicia Gundam tiene 10 universos. Con la llegada de The Witch from Mercury (Suisei no Majo) serán 11. Así que para los fanáticos de la franquicia de ‘real robots’ —creada por Yoshiyuki Tomino— es normal que la primera pregunta que tengan al ver el anuncio de una nueva serie sea ¿cuál es el universo al que pertenece? Afortunadamente, esa pregunta ha sido resuelta. Ya que con la información que se encuentra en la página oficial de The Witch from Mercury se ha podido conocer que Ad Stella es el universo de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo).

¿Cuál es la historia o de qué se trata Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Suisei no Majo)?

Afortunadamente, la nueva información del ‘anime’ Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury nos cuenta cuál es o de qué trata la historia de este nuevo proyecto de la franquicia Gundam.

El sitio web oficial del nuevo ‘anime’ de la franquicia Gundam describe la historia:

«A.S. (Ad Stella) año 122

Una era en la que una multitud de corporaciones han ingresado al espacio y han construido un enorme sistema económico. En este mundo, una chica solitaria del remoto planeta Mercurio es transferida a la Escuela de Tecnología Asticassia Esta escuela es dirigida por el Grupo Beneritt, que domina la industria de los Mobile Suit.

El nombre de esta chica es Suletta Mercurio. Ella tiene una luz escarlata ardiendo en su corazón puro, esta niña camina paso a paso por un mundo nuevo.»

Suletta Mercury, la primera protagonista femenina de la franquicia Gundam

La primera serie de la franquicia Gundam, protagonizada por Amuro Ray, debutó el 7 de abril de 1979. Esta serie de ‘anime’ revolucionó el género de ‘robots’ con la introducción de los ‘real robot’. Sin embargo, durante sus 43 años de existencia y sus 10 líneas de tiempo aún no han contado con una protagonista femenina.

Esto ha terminado en el 2022, ya que el nuevo ‘anime’ de la franquicia llamado The Witch from Mercury será la primera serie de Gundam en tener una protagonista femenina en sus 43 años de existencia. Esta noticia ha sido tomada con gran aceptación por la comunidad que gusta de personajes femeninos importantes como Christina MacKenzie en Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket o Cagalli Yula Athla de la serie Gundam Seed que a pesar de ser pilotos de un Gundam no tienen un papel protagónico en sus respectivas series. Los fanáticos de la franquicia Gundam podrán ver a Suletta Mercury por primera vez en octubre, cuándo sea estrenado el ‘anime’ Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Suisei no Majo).

El sitio web oficial de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury describe a Suletta Mercury, la primera protagonista femenina de la franquicia Gundam de la siguiente manera:

¿Quién es Suletta Mercury, la protagonista de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury?

Suletta Mercury es una estudiante de segundo año en el departamento de pilotaje, que fue transferida a la Escuela de Tecnología Asticassia desde Mercurio. Suletta es algo tímida y carece de habilidades de comunicación. Ella es la piloto del Gundam Aerial desarrollado en Mercurio.

¿Cuáles son los personajes principales de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury?

Miorine Rembran es una estudiante que cursa segundo año. Ella es sobresaliente académicamente y pertenece al departamento de estrategia de gestión. Miorine es hija única de Delling Rembran, presidente del Grupo Beneritt y presidente de la junta de la Escuela de Tecnología Asticassia. Sin embargo, Miorine Rembran tiene un fuerte sentimiento de rebeldía hacia su padre.

Guel Jeturk es heredero de Jeturk Heavy Machinery y estudiante de tercer año en el departamento de pilotaje de la Escuela de Tecnología Asticassia. Guel tiene un temperamento rudo y se enoja rápidamente. Como piloto as de Jeturk House, Guel Jeturk tiene absoluta confianza en sus propias habilidades. Guel Jeturk es el piloto del Guel’s Dilanza.

Elan Ceres es la piloto principal respaldada por Peil Technologies y una estudiante de tercer año en el departamento de pilotaje de la Escuela de Tecnología Asticassia. Elan es una persona taciturna y solitaria, que no abre su corazón a nadie en la escuela. Tiene interés en Suletta. Elan Ceres es la piloto del Gundam Pharact y la posible antagonista de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury.

Shaddiq Zenelli, hijo adoptivo del director ejecutivo de Grassley Defense Systems es un estudiante de tercer año en el departamento de pilotaje que dirige Grassley House en la Escuela de Tecnología Asticassia. Aunque aún es un estudiante, Shaddiq también ha demostrado su habilidad en los negocios, es candidato a ejecutivo de próxima generación. Shaddiq Zenelli es el piloto del Michaelis.

¿Quiénes están a cargo de la producción de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury?

Hiroshi Kobayashi , conocido por ser el director de Spriggan de Netflix , sera el director del nuevo ‘anime’ de Gundam.

, conocido por ser el director de , sera el director del nuevo ‘anime’ de Gundam. Ryo Ando , miembro del equipo de producción de jujutsu Kaisen , asistirá a Kobayashi como codirector.

, miembro del equipo de producción de , asistirá a Kobayashi como codirector. Ichiro Okouchi , encargado de la historia de Code Geas , es acreditado como el encargado de la historia de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury.

, encargado de la historia de , es acreditado como el encargado de la historia de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury. El artista Mogumo será el encargado del diseño de personajes. Mientras tanto, Marie Tagashira junto a Juro Toida y Hirotoshi Takaya serán quienes dibujarán las creaciones de Mogumo en el nuevo ‘anime’ de Gundam.

Los diseñadores mecánicos de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury son JNTHED, Kanetake Ebikawa, Wataru Inada, Ippei Gyōbu, Kenji Teraoka y Takayuki Yanase. Shinya Kusumegi, Kanta Suzuki y Seizei Maeda son los animadores mecánicos. Ryōji Sekinishi es acreditado como coordinador mecánico, mientras que Yohei Miyahara es el director técnico. Yūya Takashima es acreditada como investigadora de ciencia ficción.

¿Cuándo sale y dónde se podrá ver Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Suisei no Majo) en Colombia y Latinoamérica?

Modelos oficiales del Gundam Lfrith, Beguir-Beu y Gundam Aerial, unidades presentes en Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury y su prologo.

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Suisei no Majo) es el primer proyecto animado de la franquicia para televisión en siete años. La anterior serie, Mobile Suit Gundam: Iron Blood Orphans, fue distribuida para Colombia y Latinoamérica por Crunchyroll. Sin embargo, desde hace poco Iron Blood Orphans se encuentra disponible junto a otros ‘anime’ de la franquicia Gundam en Netflix para el público de Colombia y Latinoamérica. Así que lo más normal es que Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury llegue a nuestro territorio. Desafortunadamente, aún no hay un anuncio oficial que revele si podremos ver en Colombia y Latinoamérica Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Suisei no Majo) en Netflix o Crunchyroll.

¿Cuándo sale la nueva serie de Gundam del 2022?

The Witch from Mercury, la primera serie de Gundam en siete años, volverá un día por el momento indeterminado de octubre al espacio Nichi-5 Slot de los sábados a las 5:00 PM (JST) en el canal MBS/TBS. Esperamos pronto conocer cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Suisei no Majo) para Colombia y Latinoamérica.

Este artículo de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Suisei no Majo) se estará actualizando a medida que conozcamos nueva información de la nueva serie de la franquicia Gundam que tendrá una protagonista femenina.

Fuente: página oficial de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury