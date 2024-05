Conoce cuándo sale Kaijin Fugeki, el nuevo manga de Oh! great

El ‘mangaka’ Oh! great es conocido por ser el autor de los ‘manga’ Air Gear (2002), Junk Story: Tetsukuzu Monogatari (1997) y Tenjō Tenge (1998). Estas tres obras han contado con adaptaciones al ‘anime’. Oh! great, también ha ilustrado algunos ‘manga’. Entre estos se encuentran Burn Up!, Five, Himiko-Den, Majin -Devil-, Naked Star y Silky Whip. Recientemente, Oh! great estuvo encargado del diseño de personajes del ‘anime’ Night Head 2041, el cual fue emitido en el año 2021.