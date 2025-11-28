Black Clover: los capítulos 387, 388 y 389 del manga ya tienen fecha de publicación

A finales de octubre, gracias al final del capítulo 386 del manga de Black Clover conocimos que la obra de Yuki Tabata entrará en su “super clímax” desde el capítulo 387. Pues ese momento está muy cerca. Ya que, ha sido revelada la fecha de publicación de la revista Jump Giga de invierno de 2026, la cual tendrá tres capítulos del manga de Black Clover.

¿Cuándo salen los capítulos 387, 388 y 389 del manga de Black Clover?

Varias cuentas dedicadas a filtrar información o anuncios de obras de anime o manga han confirmado que la edición de la revista Jump Giga de invierno de 2026 estará disponible desde el lunes 5 de enero de 2026. Esta revista tendrá en su interior los capítulos 387, 388 y 389 del manga de Black Clover. Por el momento, se desconoce la cantidad de páginas que ocuparán estos capítulos. Sin embargo, es probable que antes de Jump Festa 2026 o durante el panel de la obra en el evento conozcamos más datos sobre la llegada del capítulo 387, el cual podría poner punto y final a la última batalla de la obra de Yuki Tabata.

¿Cuándo es el panel de Black Clover en Jump Festa 2026?

Ahora solo debemos esperar a la Jump Festa 2026, más precisamente al sábado 20 de diciembre. Ya que, ese día, se llevará a cabo el panel de Black Clover en Jump Festa 2026 y seguramente conoceremos la fecha de estreno del anime y quizás algunas palabras de Yūki Tabata que nos confirmarán si en el 2026 el manga llegará a su fin.

¿Cuándo será el estreno de la segunda temporada de Black Clover?

La imagen promocional no revela cuándo será el estreno de la segunda temporada de Black Clover. Sin embargo, confirma que el regreso del anime Black Clover será emitido a través del servicio de suscripción para Japón TVer. Cabe resaltar, que si ya tienen preparado un tráiler de la segunda temporada de Black Clover es muy probable que el regreso de Asta se dé en el 2026.

La imagen promocional revelá cómo se verá el nuevo diseño de Asta y Liebe para el regreso del anime de Black Clover.

Vía: @WSJ_manga