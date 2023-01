El sitio oficial de MF Ghost, el sucesor de initial D, ha revelado un nuevo tráiler de la adaptación del ‘manga’ de Shuuichi Shigeno. Este tercer tráiler de MF Ghost ha revelado los nombres de algunos de los ‘seiyu’ de los personajes principales del ‘anime’ junto a aquellos que regresarán a interpretar el papel que tenían en Initial D.

El sello discográfico Avex Trax está involucrado, lo cual significa que como se escucha en el tercer tráiler de MF Ghost, la secuela de Initial D también contará con música del género Eurobeat.

Este artículo se irá actualizando con la nueva información sobre el estreno de MF Ghost, la secuela o sucesor de Initial D.

¿Quiénes son los ‘seiyu’ que doblarán a los personajes de MF Ghost?

Imagen promocional del ‘anime’ MF Ghost, que muestra como lucen los personajes principales de la secuela o sucesor de Initial D.

Yūma Uchida como Kanata Katagiri (Kanata Livington)

Ayane Sakura como Ren Saionji

Daisuke Ono como Shun Aiba

Hiroshi Kamiya como Michael Beckenbauer

Daisuke Namikawa como Daigo Ōishi

Junichi Suwabe como Kaito Akaba

Hiroki Yasumoto como Fūjin Ishigami

Ryota Ohsaka como Kōki Sawatari

Kohsuke Tanabe como Kakeru Yashiro

Yū Serizawa como Nozomi Kitahara

Tooru Sakurai como Yūdai Sakamoto

Kaito Ishikawa como Yōsuke Ōtani

Yūichi Nakamura como Jackson Taylor

Takumu Miyazono como Kazuhiro Maezono

Shogo Sakata como Takuya Yanagida

Kenta Miyake como E. Hanninen

Tasuku Hatanaka como Ogata

Taku Yashiro como Sena Moroboshi

Tatsuki Kobe como Yōji Tanaka

Yuko Iida como Kyōko Kurihara

Coco Hayashi como Mami Satō

Personajes de Initial D que aparecerán en ‘anime’ de MF Ghost

Es interesante conocer qué rol tendrán algunos de los personajes de Initial D en la historia de MF Ghost, ya que alguno de estos antes fueron rivales de Takumi Fujiwara. Adicionalmente, los personajes de la estación Esso de Initial D servirán para amenizar las situaciones cómicas de la historia de MF Ghost.

Mitsuo Iwata como Itsuki Takeuchi

Osamu Hosoi como Fumihiro Jōyū

Kazuki Yao como Kōichirō Iketani

Wataru Takagi como Kenji

Takehito Koyasu como Ryō Takahashi

Tomokazu Seki como Keisuke Takahashi

Yasunori Matsumoto como Wataru Akiyama

Shuuhei Sakaguchi como Hiroya Okuyama

Nobutoshi Canna como Kai Kogashiwa

¿Cuándo sale o cuál será la fecha de estreno el ‘anime’ MF Ghost y en dónde se podrá ver?

Kanata Katagiri (Kanata Livington) es el personaje principal de la historia de MF Ghost, la secuela de Initial D.

El tercer tráiler de MF Ghost no ha revelado cuándo sale el ‘anime’, pero por lo menos ha confirmado que su fecha de estreno será en algún momento del 2023. En cuanto a dónde se podrá ver el ‘anime’ MF Ghost es incierto, pero el reciente acuerdo entre Disney y Kodansha podría incluir la distribución de esta serie. Ya que su ‘manga’ se publica en las páginas de la revista de demografía ‘seinen’ Weekly Young Magazine. Así que es probable que en Latinoamérica se pueda ver el estreno del ‘anime’ MF Ghost, secuela o sucesor de Initial D, a través de Star+.

¿Quiénes están a cargo de producir el ‘anime’ MF Ghost, la secuela de Initial D?

Keisuke Takahashi, hermano menor de Ryosuke y compañero de Takumi en Project D, es el CEO de TK Mach Corporation en la historia del ‘manga’ MF Ghost.

El tercer tráiler de MF Ghost confirmó a nuevos miembros del equipo de producción del ‘anime’ sucesor de Initial D. Cabe resaltar que varios de los nombres anunciados han trabajado en algunas —o todas— las temporadas de Initial D.

Diseño de utilería : Mahiru Shinya

: Mahiru Shinya Director de arte : Seiko Akashi

: Seiko Akashi Artista clave de color : Chiharu Tanaka

: Chiharu Tanaka Director de fotografía : Kouji Hayashi (Color & Smile)

: Kouji Hayashi (Color & Smile) Editor : Kiyoshi Hirose (participó en la edición de las películas recopilatorias de Initial D)

: Kiyoshi Hirose (participó en la edición de las películas recopilatorias de Initial D) Efectos de sonido : Kenji Koyama (Sound Box) (participaron en initial D desde el Third Stage)

: Kenji Koyama (Sound Box) (participaron en initial D desde el Third Stage) Producción de sonido : Techno Sound (participó en Initial D desde la primera serie hasta el Fourth Stage)

: Techno Sound (participó en Initial D desde la primera serie hasta el Fourth Stage) Animación CGI: Felix Film (participó en la película Initial D Legend 3: Dream) y directrain

Anteriormente se habían anunciado a los siguientes miembros del equipo de producción del ‘anime’ MF Ghost:

Tomohito Naka , conocido por participar en las películas Initial D Legend 2: Racer, Initial D Legend 3: Dream y Sword Gai: The Animation, será el director de la adaptación al ‘anime’ de MF Ghost.

, conocido por participar en las películas Initial D Legend 2: Racer, Initial D Legend 3: Dream y Sword Gai: The Animation, será el director de la adaptación al ‘anime’ de MF Ghost. Felix Film , conocido por ser el estudio detrás del ‘anime’ Aharen-san wa Hakarenai será el encargado de la animación de MF Ghost.

, conocido por ser el estudio detrás del ‘anime’ será el encargado de la animación de MF Ghost. Masafumi Mima, el eterno director de sonido de Initial D, regresará para dirigir el sonido de MF Ghost.

el eterno director de sonido de Initial D, regresará para dirigir el sonido de MF Ghost. Akio Dobashi , productor japonés que previamente había trabajado en las películas de Initial D y que fue el encargado de componer el segundo ‘opening’ para la versión de TV del ‘anime’ Gundam Seed estará a cargo de la musicalización del ‘anime’ MF Ghost.

, productor japonés que previamente había trabajado en las películas de Initial D y que fue el encargado de componer el segundo ‘opening’ para la versión de TV del ‘anime’ estará a cargo de la musicalización del ‘anime’ MF Ghost. Kenichi Yamashita (Holmes of Kyoto) y Akihiko Inari (Chōyū Sekai: Being the Reality) serán los encargados del guión del ‘anime’ MF Ghost.

(Holmes of Kyoto) y (Chōyū Sekai: Being the Reality) serán los encargados del guión del ‘anime’ MF Ghost. Naoyuki Onda, conocida por su excelente trabajo en Mobile Suit Gundam Hathaway y Psycho-Pass 3 será el encargado de la dirección de animación y el diseño de los personajes del ‘anime’ MF Ghost..

¿Cuál es la historia de MF Ghost?

La historia de MF Ghost se desarrolla en el año 2020. En este mundo, predominan los autos automáticos. Estos vehículos poco a poco han reemplazado a los automóviles de combustión interna. Sin embargo, en Japón, la organización MFG dirigida por Ryosuke Takahashi (de Initial D) continúa haciendo carreras callejeras con carros de combustión interna.

En la primera imagen promocional del ‘anime’ MF Ghost se puede apreciar al auto que maneja el protagonista (Kanata), el cual es un GT86 (ZN6) que es fabricado por Toyota y Subaru. Junto al GT86 se encuentran los autos rivales que son el Alpine A110 —conducido por Sawatari Kouki— y el Nissan GT-R Nismo—cuyo piloto es Shun Aiba—.

【MFゴースト 休載のお詫び】



いつも『MFゴースト』をご愛読いただき誠にありがとうございます。



作者・しげの秀一氏の体調不良のため、ヤングマガジン52号よりしばらくの間休載いたします。



再開の時期につきましては、ヤングマガジン本誌上にて告知いたします。



何卒よろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/hl800udBtv — 新公道最速伝説『MFゴースト』公式【TVアニメ化決定】 (@mfg_ym) November 21, 2022 Actualmente, el ‘manga’ de MF Ghost se encuentra en pausa o ‘hiatus’ debido a problemas de salud del ‘mangaka’ Shuichi Shigeno.

¿Quién es el maestro de Kanata Livington, el protagonista de MF Ghost?

El maestro de Kanata Livington es Takumi Fujiwara, el protagonista de Initial D, también aparece en MF Ghost. Takumi, según la historia del ‘manga’ MF Ghost, es un piloto retirado de ‘rally’, quien es conocido por sus multiples logros. Sin embargo, luego de sufrir un grave accidente en una sesión de prueba tuvo que retirarse. En la actualidad, de la historia de Shuuichi Shigeno, Takumi es profesor de conducción en una prestigiosa escuela de conducción en Inglaterra donde fue el mentor de Kanata Livington.

¿Qué es MF Ghost?

El ‘manga’ MF Ghost (MFゴースト), del ‘mangaka’ Shuichi Shigeno (Initial D), debutó el 4 de septiembre del 2017 en las páginas de la revista semanal Young Magazine de la editorial Kodansha. El ‘manga’ de MF Ghost, el cual sigue en publicación, cuenta con 15 ‘tankōbon’ o volumes que recopilan 178 capítulos y recientemente alcanzó la nada despreciable cifra de cuatro millones de copias en circulación.

¿Cuáles serán el ‘opening’ y el ‘ending’ del ‘anime’ MF Ghost?

Por el momento no se han anunciado quienes estarán a cargo del ‘opening’ y el ‘ending’ del ‘anime’ MF Ghost, sin embargo, el tercer tráiler confirma la presencia del género Eurobeat en la adaptación. Si bien esto no significa que volveremos a ver a la banda M.O.V.E, ya que está se desintegro en el 2013, si nos confirma el regreso de artistas activos del sello discográfico Avex Trax. Uno de los artistas que con seguridad hará parte de la banda sonora de MF Ghost es Dave Rodgers, el cual es conocido por las canciones Deja vu, Space Boy y Beat of the rising song.

Una de sus canciones más recientes se llama MF Ghost. Así que esta es una coincidencia muy difícil de dejar pasar.

¿Cuántos episodios tendrá la adaptación al ‘anime’ MF Ghost?

Esperamos conocer cuántos episodios tendrá MF Ghost junto a la confirmación de su fecha de estreno.

Por el momento se desconoce cuántos episodios podrá tener el ‘anime’ de MF Ghost, pero la primera temporada de Initial D tuvo 26 episodios y las siguientes fueron películas o series de 13 episodios. Así que a pesar de tener más de 100 capítulos de ‘manga’, lo más probable es que el ‘anime’ de MF Ghost solo adapte los primeros dos arcos argumentales de la obra de Shuichi Shigeno.

