Mob Psycho 100 temporada 3: cuándo sale, personajes, episodios y más

Para aquellos que no conozcan nada sobre este ‘anime’ y se pregunten de qué trata la historia de Mob Psycho 100, les contamos que la historia de Mob Psycho 100 trata sobre la vida de Shigeo «Mob» Kageyama, un estudiante de secundaria que no destaca entre la multitud. Sin embargo, ha sido «bendecido» desde su nacimiento con impresionantes poderes psíquicos. A pesar de eso, Mob conscientemente evita utilizarlos en un esfuerzo de llevar una vida común y corriente. Ya que sus poderes están relacionados con su estado emocional, Mob mantiene una actitud estoica. No obstante, el joven inevitablemente se ve envuelto en conflictos que lo obligarán a aprender a controlar su poder.