El año 2022, la franquicia Mobile Suit Gundam ha dado de que hablar. Esto debido a que la obra de ‘real robots’ de Sunrise y Yoshiyuki Tomino tendrá una nueva estatua en tamaño real basada en el Gundam RX-93ffv. Adicionalmente, Sunrise compartió el primer tráiler de Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island. Ahora, el sitio oficial de Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo) ha revelado cuando sale el nuevo ‘anime de la franquicia de Sunrise.

¿Cuándo sale Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo)?

Si bien sabemos cuándo sale Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury, desconocemos la fecha de estreno exacta del nuevo ‘anime’ de Gundam.

Los fanáticos de la obra de Tomino que se preguntan cuándo sale el nuevo anime de Gundam, debido a que esta serie no tiene un estreno desde hace siete años, ya pueden estar tranquilos. Esto gracias a que Sunrise ha confirmado cuando sale Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo). El nuevo ‘anime’ de Gundam que tiene como subtitulo The Witch From Mercury empezará su emisión durante el mes de octubre del 2022.

¿De qué se tratará la historia del nuevo ‘anime’ de Gundam?

Por el momento se desconoce de qué tratará la historia del nuevo ‘anime’ de Gundam. Koji Fujiwara jefe de la franquicia Gundam declaró, durante el evento donde se anunció Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo), «Nuestro objetivo es crear un nuevo ‘anime’ de Gundam, que incluso atrape a las nuevas generaciones». Añadió, el directivo de Bandai Namco, «Ahora hacemos las cosas más grandes que nunca».

Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo), el nuevo ‘anime’ de Gundam que sale en octubre del 2022, Se transmitirá en el en el bloque de anime Nichi-5. En el 2008, 2011, 2015 y 2016 este bloque albergó las series 00, AGE y las dos temporadas de Mobile Suit Gundam: Iron Blood Orphans.

