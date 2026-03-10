Anime y Manga

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, se ha filtrado el primer tráiler de la segunda película del castillo infinito

Aún no tenemos información sobre la llegada de la primera película del Castillo Infinito, pero ya se ha filtrado el tráiler del segundo filme.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Esta semana Aniplex y Ufotable están promocionando la retransmisión de la serie de televisión de Kimetsu no Yaiba en Japón. Adicionalmente, hoy SEGA reveló el tráiler de presentación de la versión de Giyu Tomioka para Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2. Sin embargo, al tiempo se filtró en internet el primer tráiler promocional de la segunda película de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba que adaptará el arco del castillo infinito.

¿Cuándo sale o es el estreno de la segunda película del Castillo infinito de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

El breve tráiler confirma algunos de los personajes principales de esta segunda parte del Castillo infinito y además revela que el estreno de esta segunda película que adapta el final del Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba será en algún momento del 2027. Por el momento, el tráiler no ha salido de manera oficial. Sin embargo, algunos usuarios lo han subido en sus perfiles en diferentes redes sociales. Este es uno de los videos que aún quedan disponibles, pero no se preocupen. Ya que, el primer tráiler de la segunda película que adapta el arco del Castillo Infinito de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba no tiene metraje de la película.

¿Cuáles son las peleas que podríamos ver en la segunda película del Castillo infinito de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

¿Dónde empezar a leer el manga para continuar la historia luego del final de película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito?

Peleas, que adaptará la segunda película de la trilogía de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito

  • Kanao Tsuyuri, Inosuke vs Doma: esta pelea se puede leer desde el capítulo 157 y se extiende hasta el 162 del manga de Kimetsu no Yaiba.
  • Muichiro Tokito, Genya Shinazugawa, Sanemi Shinazugawa y Gyomei Himejima vs Kokushibo: esta pelea se puede leer desde el capítulo 165 y se extiende hasta el 176 del manga de Kimetsu no Yaiba.
  • Iguro, Kanroji vs Nakime: esta pelea se puede ver desde el capítulo 164 y se extiende hasta el 182 del manga de Kimetsu no Yaiba.
