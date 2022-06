El ‘mangaka’ Eiichirō Oda ha comunicado por medio de una carta publicada en la cuenta oficial del ‘manga’ One Piece en Twitter, que luego del capítulo 1053 tomará un descanso de un mes. Este es uno de los descansos más largos que ha tomado el autor de One Piece desde que debutó el ‘manga’ el 22 de julio de 1997.

Según la carta, el descanso de un mes que tomará el autor del ‘manga’ de One Piece (Eiichirō Oda) se debe a la gran cantidad de trabajo que tendrá en los siguientes meses. Esto debido al aniversario número 25 de One Piece, la filmación del ‘live action’ de Netflix, el estreno de la película One Piece Film Red y una serie de colaboraciones que Oda ha mantenido en secreto.

A partir de este momento hablaremos con ‘spoilers’ del final del tercer acto del arco del país de Wano en el ‘manga’ de One Piece.

El inicio del fin del ‘manga’ de One Piece

Más allá del merecido descanso que merece Eiichirō Oda, los fanáticos de las aventuras de Monkey D. Luffy están a la expectativa de los sucesos que se están desarrollando en el cierre del arco del pais de Wano. Ya que a partir de estos se empezará a dar cierre a muchos cabos sueltos del mundo de One Piece. Esto no es ningún secreto y prueba de eso es que el descanso de Oda también será para ajustar el proximo arco del ‘manga’, el cual será el final de One Piece.

¿Cuándo saldrá el capítulo 1054 del ‘manga’ de One Piece?

¿Qué pasará y cuáles serán las nuevas recompensas de Kid, Law, Luffy, Zoro, Sanji y los demás sombrero de paja?

El ‘manga’ de One Piece regresará en el fascículo número 34 de la revista Weakly Shonen Jump, el cual saldrá a la venta el 25 de julio del 2022. Así que hay varias cosas que los fanáticos esperan que pasen antes del descanso o hiatus de un mes que tendrá el ‘manga’ de One Piece.

¿Qué podrá pasar antes de la pausa o hiatus del ‘manga’ de One Piece?

Ahora que el capítulo 1052 de One Piece ha sido publicado, los fanáticos de la obra de Oda se encuentran expectantes por conocer que pasará antes del hiatus o la pausa de One Piece en el capítulo 1053 del ‘manga’. Cuáles serán las nuevas recompensas de Kid, Law, Luffy, Zoro, Sanji y los demás sombrero de paja es solo una de tantas preguntas que pueden ser reveladas o quedarán en el aire durante un mes una vez salga el proximo capítulo del ‘manga’.

Estas son algunas de las preguntas que pensamos que podrían ser reveladas en el capítulo 1053 del ‘manga’ de One Piece:

¿Cuáles serán las nuevas recompensas de Kid, Law, Luffy, Zoro, Sanji y los demás sombrero de paja?

Muchos esperan conocer cuáles son las nuevas recompensas de Kid, Law, Luffy, Zoro, Sanji y los demás sombrero de paja cuando salga el capítulo 1053 del ‘manga’ de One Piece. Sin embargo, según filtraciones del usuario @Orojapan1 en Twitter las recompensas de los sombrero de paja y uno de los nuevos ‘yonko’ o cuatro emperadores del mar no se conocerán en el capítulo 1053 del ‘manga’ de One Piece. Las recompensas que sí se mostrarán en capítulo 1053 del ‘manga’ de One Piece son las de Luffy, Law y Kid. Estas según la filtración tendrán el mismo valor. Para conocer las demás recompensas, tendremos que esperar a que salga el capítulo 1054 del ‘manga’ One Piece el 25 de julio del 2022.

Wow, amazing prediction.



Was right on the money.#ONEPIECE1053 #ONEPIECE pic.twitter.com/DmZHuCNU65 — Buggy is Yonko (@ZillerCritic) June 14, 2022 Algunas teorías de la comunidad se han hecho realidad.

De ser cierta la teoría en el capítulo 1053 del ‘manga’ One Piece se confirmaría que la recompensa de Kid, Law y Luffy será de 3 billones de Bellys.

¿Cuáles serán los nuevos yonko, que serán anunciados en el capítulo 1053 de One Piece?

Las nuevas recompensas no ha sido la noticia más impactante del capítulo 1053 del ‘manga’ de One Piece.

Cuáles serán los nuevos yonko, después de la batalla de Wano, es una de las respuestas que muchos quieren conocer cuando salga el capítulo 1053 del ‘manga’ de One Piece. No obstante, Eiichirō Oda una vez más, y para sorpresa de algunos fanáticos del ‘manga’ de One Piece, eleva rango del payaso Buggy. Así que en el capítulo 1053 del ‘manga’ de One Piece se ha revelado que los nuevos ‘yonko’ o cuatro emperadores del mar son Luffy y Buggy. De esta manera, luego de la derrota de Kaido y Big Mom en el tercer acto del arco del país de Wano, los ‘yonkō’ son Shanks, Barbanerga (Kurohige), Buggy y Monkey D. Luffy. La primera imagen oficial de los nuevos ‘yonkō’ que conoceremos en el capítulo 1053 del ‘manga’ One Piece la conocimos en la portada del volumen o ‘tankōbon’ 25 del ‘manga’ One Piece, el cual salió a la venta en el año 2002.

¿Quién es y cuál es el objetivo de Ryokugyū o Green Bull?

Al final del capítulo 1052 del ‘manga’ de One Piece conocimos que el almirante Ryokugyu o Green Bull se estaba acercando a Wano. Sin embargo, las intenciones de este personaje son desconocidas. No obstante, hay muchas teorías que involucran a el almirante Ryokugyu o Green Bull con Zoro y los Shimotsuki. Esto solo lo podremos saber en el capítulo 1053 o quizás en el 1054 del ‘manga’ de One Piece, el cual saldrá el 25 de julio del 2022.

¿Dónde está Nico Robin al final del tercer acto del arco del país del Wano en el ‘manga’ de One Piece?

Muchos fanáticos del ‘manga’ de One Piece están preocupados, ya que se desconoce dónde pueda estar Nico Robin al final del tercer acto del arco del país de Wano en el ‘manga’ One Piece.

Por el momento, ninguna de las filtraciones o rumores del capítulo 1053 del ‘manga’ de One Piece revela dónde está Nico Robin. Sin embargo, puede que ella este buscando o leyendo el road poneglyph que tenía Kaido en su poder.

¿Cuántos años le quedan al ‘manga’ de One Piece?

Ya sabemos, gracias a la carta de Oda, que después del arco del pais de Wano iniciará la recta final de One Piece. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos antes los últimos dos años del ‘manga’ de Eiichirō Oda. Esto debido a que antes de llegar al final del viaje de Luffy, deberán ocurrir una serie de sucesos en el mundo de One Piece.

Pero entonces ¿Cuántos años le quedan al ‘manga’ de One Piece? Antes de llegar a una conclusión repasemos —sin profundizar para mantener los ‘spoilers’ al mínimo— cuáles son los sucesos o acontecimientos que podrían preceder el final de One Piece:

Los sombrero de paja deben encontrar el último road poneglyph.

La tripulación de Luffy se debe enfrentar a la de Kurohige (Barbanegra).

Encontrar el One Piece.

Debe iniciar el amanecer del mundo.

Descubrir los sucesos del siglo vacío.

Iniciar la inevitable guerra contra el gobierno mundial e Im sama.

Como se dan cuenta, el viaje de Luffy y los sombrero de paja está lejos de terminar. Así que no es descabellado pensar que veremos el final del ‘manga’ de One Piece en cinco (5) o más años. Eso sí, no creemos que sean más de 10 años lo que le queda al ‘manga’ de One Piece para llegar a su final.

Fuente: cuenta oficial en Twitter de Oricon News