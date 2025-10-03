El capítulo 1162 del manga de One Piece, ha sido atrasado. Te contamos la razón del retraso que preocupa a los fanáticos de Eiichiro Oda

A partir del capítulo 1161 del manga de One Piece ha entrado a contar de manera oficial el incidente de God Valley. Esto ha generado mucho interés entre los fanáticos del manga de One Piece. Ya que, desde hace años estos esperan conocer que es lo que pasó durante el incidente de God Valley, qué lo provocó y cuál es la verdad sobre los hechos. Porque, como es costumbre, las historias narradas por el gobierno mundial en One Piece suelen ser una versión amañada de la verdad. Sin embargo, las primeras filtraciones del número 45 de la revista Shonen jump revelaron una noticia que preocupó a los fanáticos de One Piece.

¿Cuándo sale o estará disponible el capítulo 1162 del manga de One Piece?

Las primeras filtraciones del fascículo 45 de la revista Shonen Jump del 2025, la cual sale al mercado el próximo domingo 5 de octubre, han confirmado que el capítulo 1162 del manga de One Piece no estará presente la revista de la semana entrante. La razón, según una nota del equipo editorial, el retraso de una semana en la publicación del capítulo 1162 se debe a quebrantos de en la salud de Oda. Es por esta razón, que el capítulo 1162 ahora será publicado en la revista Shonen Jump número 46, que sale al mercado el martes 14 de octubre. En Latinoamérica, el capítulo 1162 del manga de One Piece se podrá leer el sitio o aplicación Manga Plus de Shueisha.

El anime de One Piece se suma al manga y también entra en pausa

A este retraso en la publicación del capítulo 1162 del manga, se suma una pausa que hará la adaptación al anime de One Piece, la cual se encuentra adaptando el arco de Egghead. Durante el domingo 5 y 12 de octubre, los episodios del anime de One Piece estarán enfocados en los miembros del CP9 y el CP0. Así que, la historia del arco de Egghead del anime de One Piece será retomada a partir del domingo 19 de octubre.

Vía: @pewpiece