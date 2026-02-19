Anime y Manga

Saint Seiya Then: el nombre del tercer capítulo confirma el inicio de la saga del cielo

Saint Seiya Then III Tenkai e no Michi dará inicio a la saga del cielo y a las celebraciones de los 40 años de la obra de Kurumada.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

A mitad de enero, conocimos las primeras imágenes de la tercera parte de Saint Seiya Then junto a la fecha de publicación del siguiente capítulo. Ahora, ha sido confirmada la fecha del regreso del manga de Masami Kurumada junto con el nombre que tendrá el tercer capítulo de Saint Seiya Then, el cual es Tenkai e no Michi «Camino hacia el Tenkai» o mundo celestial.

¿Cuándo sale Saint Seiya Then III Camino hacia el Tenkai?
La imagen promocional está protagonizada por Seiya de Pegaso y Athena.

La primera imagen promocional de Saint Seiya Then III —publicada en la revista Champion RED de abril lanzada el 19 de febrero— confirma que el tercer capítulo tendrá la portada de la revista Weekly Shonen Champion #15, páginas a color y un anuncio especial. Cabe resaltar que la imagen promocional muestra el logo del aniversario número 40 de Saint Seiya. Así que esperamos que este por fin sea el año del esperado anuncio de una nueva animación de Saint Seiya que adapte Next Dimension.

- Publicidad -

¿Cuándo sale Saint Seiya Then III Camino hacia el Tenkai?

A inicios de 2026 Izo Okada confirmó que la fecha de estreno de Saint Seiya Then III Tenkai e no Michi está programada para el jueves 12 de marzo en las páginas del número 15 de la revista semanal Shonen Champion de la editorial Akita Shoten. Detalles sobré el subtítulo que tendrá este nuevo capítulo de Saint Seiya Then o la cantidad de páginas que tendrá se desconocen. Sin embargo, es seguro que un par de semanas antes del estreno se conozca nueva información.

Saint Seiya Then: el nombre del tercer capítulo confirma el inicio de la saga del cielo
La imagen presentada por Okada, revela que en Saint Seiya Then III veremos las ruinas de del Templo del Portador de la Serpiente.

Por el momento, los fanáticos de la obra de Kurumada han notado que este nuevo capítulo de Saint Seiya Then saldrá en una revista con un ciclo de publicación semanal. Así que muchos creen que es probable el 12 de marzo —o antes— sepamos sobre el anuncio sobre el regreso de la historia de Saint Seiya a una serialización más formal. De llegar a ser esto cierto. Lo más probable es que el ritmo de publicación sea por tandas como lo fue Next Dimension.

Todo sobre la obra de Masami Kurumada

Saint Seiya Then: fecha de lanzamiento y nuevas imágenes de la tercera parte 
 Saint Seiya Then: fecha de lanzamiento y nuevas…
El inicio de la saga del cielo de Saint Seiya ya tiene fecha de estreno
 El inicio de la saga del cielo de…
Inicia la cuenta atrás para el regreso de Saint Seiya con el inicio de la saga del cielo
 Inicia la cuenta atrás para el regreso de…
Saint Mariya es el nuevo shojo de los caballeros del zodiaco a cargo de Masami Kurumada y Seira Shimotsuki
 Saint Mariya es el nuevo shojo de los…
«Then Haikyo no Hana», la secuela de Saint Seiya Next Dimension, ya tiene fecha de lanzamiento
 «Then Haikyo no Hana», la secuela de Saint…
Saint Seiya: nueva imagen del nuevo manga secuela de Next Dimension
 Saint Seiya: nueva imagen del nuevo manga secuela…

Vía: @CesarinCool

Otra vez suenan los rumores de un remake de Chrono Trigger, ya ni sabemos si es verdad, en 3D o HD-2D
Estas serán las skins y la fecha de la colaboración de Solo Leveling con Fortnite
Highguard en estado crítico, la página oficial ya no está disponible y se ha conocido la identidad de su misterioso inversor
Por fin conocimos a Barbeloth, la maestra de Mona, gracias a un corto animado oficial de Genshin Impact
Shutaro Iida, desarrollador de los más importantes Castlevania, falleció a los 52 años
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Libro arte de Spider-Man: Un nuevo día confirma sinopsis y tiempo transcurrido desde Sin camino a casa
No hay comentarios

Lo último

Libro arte de Spider-Man: Un nuevo día confirma sinopsis y tiempo transcurrido desde Sin camino a casa
Cine y TV
Console Archives agrega Dezaemon, un clásico para la creación de juegos de «navecitas» y disparos
Videojuegos
Dead or Alive 6: Last Round no incluirá a Mai Shiranui y Kula Diamond de KOF
Videojuegos
Estas son las nuevas skins Petricita Corrupta para Xerath y Maokai, y Sona Réquiem Prestigiosa en League of Legends
Videojuegos