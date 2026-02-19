Saint Seiya Then: el nombre del tercer capítulo confirma el inicio de la saga del cielo

A mitad de enero, conocimos las primeras imágenes de la tercera parte de Saint Seiya Then junto a la fecha de publicación del siguiente capítulo. Ahora, ha sido confirmada la fecha del regreso del manga de Masami Kurumada junto con el nombre que tendrá el tercer capítulo de Saint Seiya Then, el cual es Tenkai e no Michi «Camino hacia el Tenkai» o mundo celestial.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

La imagen promocional está protagonizada por Seiya de Pegaso y Athena.

La primera imagen promocional de Saint Seiya Then III —publicada en la revista Champion RED de abril lanzada el 19 de febrero— confirma que el tercer capítulo tendrá la portada de la revista Weekly Shonen Champion #15, páginas a color y un anuncio especial. Cabe resaltar que la imagen promocional muestra el logo del aniversario número 40 de Saint Seiya. Así que esperamos que este por fin sea el año del esperado anuncio de una nueva animación de Saint Seiya que adapte Next Dimension.

¿Cuándo sale Saint Seiya Then III Camino hacia el Tenkai?

A inicios de 2026 Izo Okada confirmó que la fecha de estreno de Saint Seiya Then III Tenkai e no Michi está programada para el jueves 12 de marzo en las páginas del número 15 de la revista semanal Shonen Champion de la editorial Akita Shoten. Detalles sobré el subtítulo que tendrá este nuevo capítulo de Saint Seiya Then o la cantidad de páginas que tendrá se desconocen. Sin embargo, es seguro que un par de semanas antes del estreno se conozca nueva información.

La imagen presentada por Okada, revela que en Saint Seiya Then III veremos las ruinas de del Templo del Portador de la Serpiente.

Por el momento, los fanáticos de la obra de Kurumada han notado que este nuevo capítulo de Saint Seiya Then saldrá en una revista con un ciclo de publicación semanal. Así que muchos creen que es probable el 12 de marzo —o antes— sepamos sobre el anuncio sobre el regreso de la historia de Saint Seiya a una serialización más formal. De llegar a ser esto cierto. Lo más probable es que el ritmo de publicación sea por tandas como lo fue Next Dimension.

Vía: @CesarinCool