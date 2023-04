Sand Land: un nuevo tráiler revela quiénes son los ‘seiyu’ de la película

El sitio oficial de Sand Land, película que adapta el ‘manga’ homónimo de Akira Toriyama, ha publicado un nuevo tráiler. Este nuevo adelanto de la adaptación al ‘anime’ de Sand Land ha revelado quiénes son los ‘seiyu’ o actores de voz que darán vida a los personajes principales junto a algunos miembros del equipo de producción.

Índice

¿Quiénes son los ‘seiyu’ de Sand Land, la nueva película que adapta un ‘manga’ de Akira Toriyama?

Mutsumi Tamura , conocida por interpretar a Nat en Made in Abyss , será la ‘seiyu’ de Beelzebub , el protagonista de Sand Land.

, conocida por interpretar a Nat en , , el protagonista de Sand Land. Kazuhiro Yamaji , más conocido por interpretar a Makoto Date en la franquicia Yakuza , será la voz de Rao .

, más conocido por interpretar a Makoto Date en la franquicia , . Chō , quien dio voz a Ramón Salazar en el ‘remake’ de Resident Evil 4 para Japón, es el ‘seiyu’ de Thief.

, quien dio voz a Ramón Salazar en el ‘remake’ de para Japón, Satoshi Tsuruoka dará vida al General Are . Este ‘seiyu’ es conocido por interpretar a M. Bison (Vega) en Street Fighter V .

. Este ‘seiyu’ es conocido por interpretar a M. Bison (Vega) en . Nobuo Tobita, conocido por interpretar a Kamille Bidan en el ‘anime’ Mobile Suit Zeta Gundam y en los videojuegos que aparece el personaje, es el ‘seiyu’ del General Zau.



¿Quiénes están a cargo de la producción de Sand Land?

Toshihisa Yokoshima (Tales of Crestoria: The Wake of Sin, Amanatsu, Cocolors) es el director de la película Sand Land para el estudio Sunrise. Este director también es conocido por dirigir algunas de las secuencias de vídeo de varios juegos de la franquicia Dragon Quest. Kamikaze Douga y Anima, con Hiroshi Koujina (Ryoma! The Prince of Tennis, The Vampire Dies in No) están acreditados como asesores de dirección. Hayashi Mori (Cells at Work! Code Black) está a cargo de escribir el guión. Yoshikazu Iwanami es el director de sonido y Yūgo Kanno (JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders) compondrá la música de la película de Sand Land.

¿Qué es Sand Land?

Sand Land, el ‘manga’ de Akira Toriyama, fue serializado, de mayo a agosto del año 2000, en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha. La película de Sand Man es un caso excepcional en el que Toei Animation no está involucrado en una animación de Akira Toriyama.

¿Cuál es la historia que adaptará la película Sand Land?

En el futuro de Sand Land la guerra ha destruido toda la Tierra, dejando solo un enorme terreno baldío donde la provisión de agua es controlada por un rey codicioso. En busca de un lago perdido, el Sheriff Rao le pide ayuda al rey de los demonios y este encarga a su hijo, Belcebú. Junto con su asistente Thief, la terna cruza el desierto, enfrentando dragones, bandidos y al enemigo más letal de todos: el rey y su ejército. Para conocer lo que piensa Akira Toriyama de esta adaptación al ‘anime’ de Sand Land, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

¿Cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de la película Sand Land?

Aquellos que esperen con ansias la fecha de estreno de la película de Sand Land no deben preocuparse, ya que el largometraje basado en el ‘manga’ de Akira Toriyama sale el viernes 18 de agosto en los teatros de Japón. Por el momento no hay fecha para mercados internacionales. Teniendo en cuenta el anuncio del juego en desarrollo de Bandai Namco, podríamos esperar una fecha para Occidente durante los próximos meses.

Fuente: canal oficial de TOHO en YouTube