Baki Hamna (Netflix): vídeos muestran parte de la pelea de Baki contra Yujiro

Netflix lleva casi un año sin revelar noticias sobre la segunda parte (2) de Hanma Baki, el ‘anime’ de Netflix que adapta el ‘manga’ Baki Son of Ogre de Keisuke Itagaki. Sin embargo, la segunda parte de Baki Hamna (Son of Ogre) ha comenzado a estar en boca de los fanáticos gracias a una animación de las máquinas de pachinko sobre este ‘anime’. Anteriormente, las máquinas de pachinko de Baki contaban con animaciones en CGI que mostraban a los personajes luchando sin recrear escenas del ‘manga’.

A continuación comentaremos los videos publicados en Reddit. Estos pueden contener ‘spoilers’ de la pelea entre Baki y Yujiro Hanma.

El arco de Pickle y la pelea de Baki contra Yujiro podrían llegar juntas en la siguiente parte (2) de Hanma Baki en Netflix

Oficialmente, solo sabemos que la parte 2 de Hanma Baki (Son of Ogre) abarcará el arco de Pickle.

Los vídeos de la nueva máquina de pachinko de la franquicia Baki han sido compartidos en Reddit. Estos videos revelan que ahora las pachinko de Baki muestran apartes del ‘anime’ de Netflix (Baki) que adaptó La saga del gran torneo de Raitai. Junto a estas escenas del ‘anime’ Baki de Netflix fueron compartidas otras que claramente pertenecen al arco de la pelea entre Baki y Yujiro Hanma.

En el vídeo de las nuevas máquinas de pachinko podemos ver los recuerdos del primer enfrentamiento entre Baki y Yujiro, los cuales terminaron con el Ogro asesinando a la madre del joven Hanma en frente de sus ojos sin que este pudiera hacer nada. Estos recuerdos, junto a la famosa «última cena» entre Yujiro Hanma y Baki suceden al inicio y durante el combate entre padre e hijo. Adicionalmente, en las animaciones de la máquina pachinko se puede apreciar la aparición de Yuichiro Hanma, el abuelo y padre de Baki y Yujiro respectivamente, en ‘anime’.

Así se ve la aparición de Yuichiro Hanma en el ‘anime’

Gracias a estos vídeos de las máquinas de pachinko de Baki, los fanáticos de la obra de Itagaki han empezado a pensar que la falta de noticias o anuncios sobre el estreno de la segunda parte (2) de Hanma Baki (Son of Ogre) en Netflix se deba a que posiblemente la nueva parte abarque los dos arcos argumentales del tercer ‘manga’ de la franquicia.

Lo cierto es que muchas de las animaciones que usan las máquinas de pachinko, a pesar de que en contados casos reciclan material usado para las series de TV, son originales. Es por esta razón que no se puede afirmar que que estas animaciones de las pachinko sean del ‘anime’ Baki Hamna (Son of Ogre). Sin embargo, muchos queremos seguir pensando que sí lo son.

¿Qué arcos argumentales del ‘manga’ adaptará la temporada 5, o segunda parte del ‘anime’ Hanma Baki de Netflix?

La segunda parte (2) del ‘anime’ Hanma Baki de Netflix adaptará el segundo arco argumental del ‘manga’ Son of Ogre llamado La guerra contra Pickle. En esta historia Baki, Yujiro Hanma y el resto de luchadores de Japón se enfrentarán contra el misterioso hombre de las cavernas que aparece al final del episodio 12. Este arco argumental inicia desde el capítulo 79 y culmina en el 185 del ‘manga’ Hanma Baki, o Baki: son of Ogre como se le conoce en occidente.

Otra historia que podría complementar la segunda parte (2) de Hanma Baki, como continuación del arco que se adelantó al final de episodio 12, es La saga de la lucha del guerrero. Esta corta historia, la cual precede a la lucha entre Baki y Yujiro Hanma es protagonizada por Retsu Kaioh. La saga de la lucha del guerrero inicia en el capítulo 186 y termina en el 241 del ‘manga’ Baki: Son of Ogre de Keisuke Itagaki.

en el ‘manga’ Baki: Son of Ogre o Hanma Baki en Japón, la lucha entre el Ogro y Baki se desarrolla desde el capítulo 242 al 311.

¿Cuándo es el estreno de la segunda parte (2) del ‘anime’ Hanma Baki (Son of Ogre)

El Ogro está listo para cuando Netflix anuncie el estreno de la segunda parte (2) del ‘anime’ Hanma Baki.

La respuesta podría estar en las fechas de salida de las diferentes partes de la anterior temporada de Baki. Así que si tenemos en cuenta como Netflix distribuyó los episodios del arco de los convictos, podríamos pensar que los siguientes episodios de Hanma Baki podrían estrenarse entre julio y octubre del 2023. Adicionalmente, durante Anime Japan 2023 Netflix tendrá una presentación. En esta presentación de Netflix en Anime Japan 2023 —que se celebrará del 25 al 28 de marzo— se revelará nueva información de Kengan Ashura. Así lo confirma la cuenta oficial de este ‘anime’ en Twitter. Así que no es descabellado que en dicha presentación Netflix por fin revele cuándo será el estreno de la segunda parte (2) de Hanma Baki.

¿Cómo y dónde puedo ponerme al día con la historia de Baki aprovechando que ya se ha estrenado la cuarta temporada en Netflix?

Para conocer todo sobre la franquicia Grappler Baki , les recomendamos leer nuestra guía para ver y leer la obra de Keisuke Itagaki

Primera temporada de Grappler Baki

Segunda temporada de Grappler Baki

Baki (Netflix) : en este enlace encontrarán los episodios que abarcan los arcos llamados Los Convictos Más Malvados del Corredor de la Muerte (parte 1 y 2), La saga del gran torneo de Raitai y la lucha entre Baki y Mohammad Alai (parte 3).

: en este enlace encontrarán los episodios que abarcan los arcos llamados (parte 1 y 2), y la lucha entre Baki y Mohammad Alai (parte 3). Hanma Baki (cuarta temporada): la primera parte del ‘anime’ basado en el ‘manga’ Baki: Son of Ogre se centra en la pelea de entre Baki y Biscuit Oliva, en la prisión de Arizona. Esta historia es conocida como «La saga de la batalla en la prisión».

Vía: r/Baki en Reddit