Twisted-Wonderland, conoce cuándo será el estreno de este anime en Diseny+

Ha sido confirmado que Takahiro Natori (Aria the Benedizione, Tokyo Mew Mew New) será el director jefe y supervisor de guiones del anime Twisted-Wonderland. Adicionalmente, Shin Katagai (The Ossan Newbie Adventurer) será el director para Yumeta Company y Graphinica. Por otra parte, Yoichi Kato (Space Brothers, Aikatsu!) es acreditado como el guionista principal de Twisted-Wonderland. Hanaka Nakano y Akane Satō están diseñando los personajes.