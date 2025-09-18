Dan Da Dan: cómo continuar la historia en el luego del final de la segunda temporada

La segunda temporada de Dan Da Dan ya finalizó y al tiempo, las redes sociales de la adaptación al anime del manga de Yukinobu Tatsu anunciaron que la producción de la tercera temporada ya está decidida.

Si bien, gracias a la popularidad que ha alcanzado la serie, era bastante obvio que tendríamos una tercera temporada del anime de Dan Da Dan; el estudio a cargo no reveló una fecha o año en el que sería el estreno. Es así que es normal que tengan curiosidad de ver cómo continua la historia de Momo y Okarun.

¿Desde dónde empezar a leer el manga de Dan Da Dan para continuar la historia antes del estreno de la tercera temporada del anime?

Con el estreno del episodio 24 finaliza la adaptación del arco Kaiju de Dan Da Dan. Este arco argumental —en el manga— finaliza en el capítulo 73 del manga. Así que, si quieren leer el arco del Globalista espacial, antes que inicie la tercera temporada del anime de Dan Da Dan, solo deben iniciar leyendo el manga a partir del capítulo 74, el cual se encuentra cerca del final del volumen o tankōbon número del manga. De esta manera ya podrán conocer qué pasa luego del final de la segunda temporada de Dan Da Dan.

Arco argumental Episodio del anime Capítulo del manga Turbo Abuela 1 – 4 1-8 Arco Acro Silky 5 – 7 9-17 Arco Serpo 8 – 10 18-27 Arco de la casa maldita 11 – 17 28-50 Arco del ojo maligno 17 – 21 51-62 Arco Kaiju 21 – 24 63-73 Arco del Globalista espacial Tercera temporada 74-120 Arco Onbusuman Tercera temporada 121-128 Arco Danmanra Tercera temporada 129-165

Con el capítulo 165 del manga de Dan Da Dan se concluye o finaliza la primera saga de la obra de Yukinobu Tatsu, la cual se titula “Saga de la Caza del Kintama”. Sin embargo, actualmente se desconoce el nombre de la nueva saga y arco argumental actual. Igualmente, este artículo lo iremos actualizando a medida que conozcamos nueva información.

El manga sobrenatural de comedia y romance Dan Da Dan comenzó su serialización en la revista semanal Shonen Jump en abril de 2021 y aún continúa publicando un capítulo nuevo cada semana. En Colombia, México y otros países de Latinoamérica se puede leer el manga Dan Da Dan en la aplicación Manga Plus de Shueisha. Es así como, actualmente, el manga de Dan Da Dan cuenta con 10 arcos con más 209 capítulos.