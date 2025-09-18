Anime y Manga

Dan Da Dan: cómo continuar la historia en el luego del final de la segunda temporada

Junto al episodio final, Science Saru confirmó la producción de la tercera temporada de la adaptación al anime de Dan Da Dan.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

La segunda temporada de Dan Da Dan ya finalizó y al tiempo, las redes sociales de la adaptación al anime del manga de Yukinobu Tatsu anunciaron que la producción de la tercera temporada ya está decidida.

Si bien, gracias a la popularidad que ha alcanzado la serie, era bastante obvio que tendríamos una tercera temporada del anime de Dan Da Dan; el estudio a cargo no reveló una fecha o año en el que sería el estreno. Es así que es normal que tengan curiosidad de ver cómo continua la historia de Momo y Okarun.

¿Desde dónde empezar a leer el manga de Dan Da Dan para continuar la historia antes del estreno de la tercera temporada del anime?

¿Desde dónde empezar a leer el manga de Dan Da Dan para continuar la historia antes del estreno de la tercera temporada del anime?

Con el estreno del episodio 24 finaliza la adaptación del arco Kaiju de Dan Da Dan. Este arco argumental —en el manga— finaliza en el capítulo 73 del manga. Así que, si quieren leer el arco del Globalista espacial, antes que inicie la tercera temporada del anime de Dan Da Dan, solo deben iniciar leyendo el manga a partir del capítulo 74, el cual se encuentra cerca del final del volumen o tankōbon número del manga. De esta manera ya podrán conocer qué pasa luego del final de la segunda temporada de Dan Da Dan.

Arco argumentalEpisodio del animeCapítulo del manga
Turbo Abuela1 – 41-8
Arco Acro Silky5 – 79-17
Arco Serpo8 – 1018-27
Arco de la casa maldita11 – 1728-50
Arco del ojo maligno17 – 2151-62
Arco Kaiju21 – 2463-73
Arco del Globalista espacialTercera temporada74-120
Arco OnbusumanTercera temporada121-128
Arco DanmanraTercera temporada129-165

Con el capítulo 165 del manga de Dan Da Dan se concluye o finaliza la primera saga de la obra de Yukinobu Tatsu, la cual se titula “Saga de la Caza del Kintama. Sin embargo, actualmente se desconoce el nombre de la nueva saga y arco argumental actual. Igualmente, este artículo lo iremos actualizando a medida que conozcamos nueva información.

El manga sobrenatural de comedia y romance Dan Da Dan comenzó su serialización en la revista semanal Shonen Jump en abril de 2021 y aún continúa publicando un capítulo nuevo cada semana. En Colombia, México y otros países de Latinoamérica se puede leer el manga Dan Da Dan en la aplicación Manga Plus de Shueisha. Es así como, actualmente, el manga de Dan Da Dan cuenta con 10 arcos con más 209 capítulos.

🔥Más guías de anime en GamerFocus

Consultalas todas
Dan Da Dan: cómo continuar la historia en…
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito,…
Guía Go! Go! Loser Ranger (Sentai Daishikkaku) para…
Todos los estrenos de la temporada de anime de otoño 2025 en Crunchyroll
Todos los estrenos de la temporada de anime de otoño 2025 en Crunchyroll
Ranma 1/2: nuevo tráiler doblado al español de Latinoamérica confirma cuál es el opening de la segunda temporada
Este es el video oficial de Iris Out, el tema principal de Chainsaw Man – La Película: Arco de Reze
MF Ghost: ya sabemos cuándo es el estreno de la tercera temporada del anime
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito, guía para continuar la historia de la película en el manga
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Nuevo tráiler de Crisol: Theater of Idols muestra más estatuas de santos convertidas en monstruos, la demo gratis ya está disponible
No hay comentarios

Lo último

Nuevo tráiler de Crisol: Theater of Idols muestra más estatuas de santos convertidas en monstruos, la demo gratis ya está disponible
Videojuegos
Filtración sugiere que SEGA anunciará Yakuza Kiwami 3 en TGS 2025
Videojuegos
La skin de Mad Moxxi (Borderlands) sí llegará a la tienda de Fortnite, ya conocemos la fecha, precio y contenido del lote
Videojuegos
Bandai Namco relanza dos juegos de Game Boy Advance en Nintendo Switch Online + Expansion Pack
Videojuegos