Dan Da Dan: el manga no entrará en pausa y esta es la fecha de estreno del capítulo 231

Desde el año pasado sabemos que en el 2026 no se estrenará la tercera temporada del anime de Dan Da Dan. Sin embargo, mientras tanto, el manga de Yukinobu Tatsu sigue su publicación semanal de manera normal en la aplicación Manga Plus de Shueisha. No obstante, con la publicación del capítulo 230 del manga de Dan Da Dan se reveló que el manga entrará en una pausa de un mes.

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¿Cuándo regresa el manga de Dan Da Dan con el estreno del capítulo 231?

Si bien, en el final del capítulo 230 del manga decía que la publicación tendría una pausa de un mes dando como el 5 de mayo la fecha de regreso, horas después el editor del manga Dan Da Dan declaró que esto fue un error. Es así que el capítulo 231 del manga de Dan Da Dan se estrenará normalmente, el próximo martes 7 de abril en la aplicación Manga Plus de Shueisha.

¿Desde dónde empezar a leer el manga de Dan Da Dan para continuar la historia antes del estreno de la tercera temporada del anime?

Con el estreno del episodio 24 finaliza la adaptación del arco Kaiju de Dan Da Dan. Este arco argumental —en el manga— finaliza en el capítulo 73 del manga. Así que, si quieren leer el arco del Globalista espacial, antes que inicie la tercera temporada del anime de Dan Da Dan, solo deben iniciar leyendo el manga a partir del capítulo 74, el cual se encuentra cerca del final del volumen o tankōbon número del manga. De esta manera ya podrán conocer qué pasa luego del final de la segunda temporada de Dan Da Dan.

Arco argumental Episodio del anime Capítulo del manga Turbo Abuela 1 – 4 1-8 Arco Acro Silky 5 – 7 9-17 Arco Serpo 8 – 10 18-27 Arco de la casa maldita 11 – 17 28-50 Arco del ojo maligno 17 – 21 51-62 Arco Kaiju 21 – 24 63-73 Arco del Globalista espacial Tercera temporada 74-120 Arco Onbusuman Tercera temporada 121-128 Arco Danmanra Tercera temporada 129-165

Vía: @WSJ_manga