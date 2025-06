Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo infinito nuevo tráiler revela el regreso de Akasa y cuáles serán los temas principales de la película

Si bien ya sabemos cuándo es el estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo infinito en las salas de cine de Latinoamérica, los primeros adelantos no han contenido muchas escenas. Sin embargo, Aniplex ha lanzado a nivel global el tráiler principal de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo infinito.

¿Cuál es el nombre completo de la primera película de Kimetsu no Yaiba Castillo infinito?

El adelanto, además de mostrar los personajes que veremos en la primera película, confirma que las artistas Aimer y LiSA participarán en la banda sonora. Aimer interpretará la canción «Taiyō ga Noboranai Sekai» («Un mundo donde nunca sale el sol»). Mientras tanto, LiSA será la encargada de la canción «Zankoku no Yoru ni Kagayake» («Brilla en la noche cruel»). Ambas canciones estarán disponibles en plataformas de streaming globales el 18 de julio. El tráiler ha confirmado que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo infinito – El regreso de Akaza es el título oficial de la primera película que adaptará el arco final del manga de Koyoharu Gotouge.

¿Cuándo es el estreno de la primera película de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo infinito – El regreso de Akaza?

Durante un evento especial, que ocurrió durante la primera semana de marzo, Aniplex anunció que la primera película de la trilogía Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito se estrenará en Japón el viernes 18 de julio. A este anuncio se unió Crunchyroll, empresa encargada de la distribución, la cual por medio de un comunicado confirmó que la primera película de la trilogía Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo infinito llegará a las salas de cine de Latinoamérica el jueves 11 de septiembre del 2025.

Fuente: canal oficial de Aniplex en YouTube