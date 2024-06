Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el final se dividira en tres películas

El final de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba será adaptado en tres películas.

La semana pasada conocimos que los últimos dos capítulos de la cuarta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba durarán más de lo normal. Ahora, la noticia sobre la obra de Koyoharu Gotouge se origina por una filtración que hubo en la página del evento Jump Victory Carnival 2024.

¿Habrá quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

De confirmarse la información de la filtración la respuesta rápida es no habrá quinta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ya que, la filtración en la página del evento Jump Victory Carnival 2024 reveló algunos de los regalos para los visitantes.

La imagen del material promocional de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba —que ya ha sido borrada del sitio de Jump Victory Carnival 2024— en la parte inferior izquierda del abanico (imagen de la izquierda) dice que se ha decidido la producción de una trilogía del arco final del ‘manga’ de Koyoharu Gotouge llamado «El castillo infinito».

¿Cuándo es el Jump Victory Carnival 2024?

Es probable que al final de la emisión del episodio 8 de la cuarta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se oficialice la trilogía de películas que adaptarán el arco final del ‘manga’. Sin embargo, de no darse ese dia la noticia tendríamos que esperar hasta el domingo 21 de julio, día que se llevará a cabo en Japón el Jump Victory Carnival 2024.

¿Qué capítulos del ‘manga’ adaptará la trilogía de películas del final de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

Los rumores sobre la posible adaptación del arco final de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en una trilogía de películas no son nuevos. Así que es muy probable que estas filtraciones sean confirmadas. Teniendo esto en cuenta podemos pensar que cada película llegará en un periodo de uno a dos años. Por tal razon es normal que quieren conocer cómo continuar la historia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en el ‘manga’, así que nosotros les contamos desde donde deben empezar a leer luego del episodio 8 de la cuarta temporada.

El castillo infinito: también conocido como el arco final es la antepenultima historia del ‘manga’ Kimetsu no Yaiba e inicia desde el capítulo 137 y termina en el 183.

también conocido como el arco final es la antepenultima historia del ‘manga’ Kimetsu no Yaiba e inicia desde el capítulo 137 y termina en el 183. Cuenta regresiva al amanecer: este es el epilogo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el cual inicia en el capítulo 184 y da final al ‘manga’ de Koyoharu Gotouge en el 205.

Vía: WSJ_Manga