Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): el primer episodio de la tercera temporada (3) se estrenará en las salas de cine

Desde hace ocho meses no se conocen nuevas noticias sobre el estreno de la tercera temporada (3) del ‘anime’ Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba), la cual adaptará el noveno arco del ‘manga’ de Koyoharu Gotōge llamado La aldea del herrero (Katanakaji no Sato-Hen). Afortunadamente, la espera por conocer la fecha de estreno de la tercera temporada de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) ha terminado. Ya que al final de una retransmisión de la película Kimetsu no Yaiba: el tren infinito en japón —el pasado 10 de diciembre— fue anunciado cuándo sale la tercera temporada (3) de Demon Slayer.

¿Cuándo sale o es la fecha de estreno de la tercera temporada de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)?

El anuncio, que se dio luego de la retransmisión de la película de Demon Slayer, indicó que la tercera temporada (3) del ‘anime’ Kimetsu no Yaiba iniciará en el mes de abril del 2023. Por el momento no se sabe qué día de abril volveremos a ver a Tanjiro, Inosuke, Zenitsu y Nezuko. Sin embargo, adicional al anuncio de cuándo será el estreno de la tercera temporada (3) del ‘anime’ Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) fue revelado que el primer episodio será presentado en las salas de cine de 80 países, entre esos Mexico en Latinoamérica. Este estreno mundial de la tercera temporada (3) de Demon Slayer llamado «World Tour Jōei: Kimetsu no Yaiba Jōgen Shūketsu, Soshite Katanakaji no Sato e» iniciará en febrero y se extenderá hasta marzo del 2023.

¿Cuándo es la fecha de estreno en Latinoamérica?

Como la imagen promocional —revelada hace 8 meses— sugiere, la tercera temporada (3) de Demon Slayer se enfoca en Muichiro Tokito y Mitsuri Kanroji. Estos personajes son respectivamente, los pilares de la niebla y el amor.

Por el momento, han sido reveladas nueve fechas de estreno del primer episodio de la tercera temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba). Por el momento, México es el único país de la región de Latinoamérica, donde será estrenada la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba en cine. El primer episodio de la temporada 3 de Kimetsu no Yaiba será estrenado el 4 de marzo del 2023. Adicionalmente, Natsuki Hanae —el ‘seiyu’ o actor de voz que da vida a Tanjiro Kamado— asistirá el 4 de marzo al estreno de la tercera temporada (3) de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) en la ciudad de México. Desafortunadamente, no se ha compartido información sobre cómo y dónde comprar los boletos para el estreno de la nueva temporada de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba).

¿Quiénes producirán la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba?

Como las anteriores temporadas y la película Mugen Ressha-hen, la tercera temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba será animada por Ufotable. Nuevamente, Haruo Sotozaki ejercerá como director. Los diseños de personaje volverán a estar a cargo de Akira Matsushima. Todos los actores de voz (‘seiyū’) de las pasadas temporadas retornarán.

Vía: ANN

Fuente: Comic Natalie