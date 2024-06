Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Sony traerá la trilogía a los cines de Latinoamérica

Hace dos semanas conocimos, gracias a una filtración del material de promoción de Kimetsu no Yaiba que está destinado a ser entregado a los asistentes de Jump Victory Carnival 2024, que el arco final de Demon Slayer conocido como El Castillo Infinito será adaptado en una trilogía de películas para cine. Pues hoy, justo después del final de la cuarta temporada, la producción del ‘anime’ confirmó los rumores. Cabe resaltar que, estos rumores ya llevaban cerca de un año circulando. Así que con un nuevo tráiler se ha dado a conocer que oficialmente, el final del ‘anime’ será adaptado al cine. Esto en la forma de una trilogía titulada «Denon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito«.

¿La trilogía final de películas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito llegará a Colombia, México y otros países de Latinoamérica?

El anuncio de la trilogía de películas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba no ha venido acompañado de una fecha o año de estreno. No obstante, si se preguntan si veremos en las salas de cine de nuestro país esta película, no se preocupen. Ya que, Sony Pictures ha confirmado que ellos distribuirán en Colombia, México y otros países de Latinoamérica la trilogía de películas.

¿Cuál es la historia de la trilogía de películas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito?

Una vez termine el arco argumental actual, en las películas, la historia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo infinito entrará en su recta final.

La batalla final: también conocido como el arco de la Fortaleza del Infinito es la antepenultima historia del ‘manga’ Kimetsu no Yaiba e inicia desde el capítulo 137 y termina en el 183.

Cuenta regresiva al amanecer: este es el epilogo de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el cual inicia en el capítulo 184 y da final al 'manga' de Koyoharu Gotouge en el 205.

Con esta trilogía de películas se daría punto y final a la historia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba como la escribió Koyoharu Gotouge. Ahora solo resta conocer cuándo será el estreno de la trilogía de películas de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito.

Fuente: canal oficial de Aniplex en YouTube