Anime y Manga

Desde el 2026, el anime de One Piece solo tendrá 26 episodios al año. Entérate cuándo inicia el arco de Elbaf

Gracias a este nuevo formato, algunos piensas que veremos el inicio del flashback de Godvalley en el 2027.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

Recién conocimos la fecha de estreno de la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix. Sin embargo, además de esta revelación, se ha conocido que el anime de One Piece tendrá un cambio significativo en la forma en la que adaptará el manga escrito e ilustrado por Eiichiro Oda.

¿Cuándo inicia el arco de Elbaf en el anime de One Piece?

¿Cuándo inicia el arco de Elbaf en el anime de One Piece?
Estos son los diseños oficiales de Luffy y los demás sombrero de paja en el arco de Elbaf en el anime de One Piece.

El pasado 20 de octubre al anime de One Piece cumplió 26 años desde el inicio de su emisión desde entonces, el único gran cambio que habíamos visto fue el de presidir de un ending desde el momento en el que Nico Robin grita que quiere vivir en el arco de Enies Lobby. No obstante, el año pasado —luego de la pausa que el anime tuvo desde el final de la primera parte del arco de Egghead en el episodio 1113— One Piece volvió a contar con una canción de cierre. Ahora, la producción del anime ha vuelto a anunciar una nueva pausa de tres meses en la emisión del anime de One Piece, la cual comenzará a partir de enero del 2026.

- Publicidad -

El anime de One Piece regresará en algún momento, aun sin confirmar, de abril de 2026, con el estreno del arco de Elbaf bajo una nueva estructura que consistirá en dos cours (bloques de episodios) consecutivos por año. Es decir, que al igual que Gachiakuta o Sakamoto Days el anime de One Piece solo tendrá un total de 26 episodios anuales. Según Ryuta Koike, productor de la serie para Toei Animation, esta decisión está diseñada para “apoyar el avance y la evolución de la serie de anime”. La reducción en la cantidad de episodios tiene un propósito de permitirle al equipo de producción adaptar un capítulo del manga de One Piece en un episodio del anime.

¿Cuándo veremos el inicio del flashback de God Valley en el anime de One Piece?

¿Cuándo veremos el inicio del flashback de God Valley en el anime de One Piece?
Así se podrían ver los piratas Rocks en el incidente de God Valley en el anime de One Piece.

Ya sabemos que el anime de One Piece iniciará una nueva pausa a partir del final del arco de Egghead. Es así que con plena seguridad sabemos que en abril de 2026, el episodio que abrirá esta nueva etapa del anime de One Piece adaptará el capítulo 1127 del manga de Eiichiro Oda. Es así que, la primera aparición de Rocks D. Xebec en el anime de One Piece será en el último capítulo del año 2026. Ya que, este adaptará —según los nuevos planes informados por la producción del anime— el capítulo 1154 del manga. Lo que significa, que en el 2027 el anime de One Piece adaptará el flashback del incidente de God Valley.

Vampire Survivors le da la bienvenida a Jimbo de Balatro y más personajes de Castlevania

Vía: @sandman_AP

One Piece (live action): la segunda temporada ya tiene fecha de estreno
JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run, este es el nuevo Jojo y su actor de voz
One Piece live action: estos son los nombres de los episodios de la segunda temporada
Conoce cuándo será Genkidamatsuri, el evento de Dragon Ball que anunciará un nuevo videojuego y dos proyectos nuevos
Magic Knight Rayearth: el regreso del anime de Las Guerreras Mágicas será en el 2026
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Vampire Survivors le da la bienvenida a Jimbo de Balatro y más personajes de Castlevania
Siguiente artículo Un documental sobre el desarrollo de Den of Wolves celebrando el décimo aniversario de 10 Chambers
No hay comentarios

Lo último

Un documental sobre el desarrollo de Den of Wolves celebrando el décimo aniversario de 10 Chambers
Videojuegos
Vampire Survivors le da la bienvenida a Jimbo de Balatro y más personajes de Castlevania
Videojuegos
The Florist será un bello survival horror lleno de terror floral
Videojuegos
El RPG de terror Look Outside recibe mucho contenido nuevo en su actualización final gratis
Videojuegos