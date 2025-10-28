Desde el 2026, el anime de One Piece solo tendrá 26 episodios al año. Entérate cuándo inicia el arco de Elbaf

Recién conocimos la fecha de estreno de la segunda temporada del live action de One Piece en Netflix. Sin embargo, además de esta revelación, se ha conocido que el anime de One Piece tendrá un cambio significativo en la forma en la que adaptará el manga escrito e ilustrado por Eiichiro Oda.

¿Cuándo inicia el arco de Elbaf en el anime de One Piece?

Estos son los diseños oficiales de Luffy y los demás sombrero de paja en el arco de Elbaf en el anime de One Piece.

El pasado 20 de octubre al anime de One Piece cumplió 26 años desde el inicio de su emisión desde entonces, el único gran cambio que habíamos visto fue el de presidir de un ending desde el momento en el que Nico Robin grita que quiere vivir en el arco de Enies Lobby. No obstante, el año pasado —luego de la pausa que el anime tuvo desde el final de la primera parte del arco de Egghead en el episodio 1113— One Piece volvió a contar con una canción de cierre. Ahora, la producción del anime ha vuelto a anunciar una nueva pausa de tres meses en la emisión del anime de One Piece, la cual comenzará a partir de enero del 2026.

El anime de One Piece regresará en algún momento, aun sin confirmar, de abril de 2026, con el estreno del arco de Elbaf bajo una nueva estructura que consistirá en dos cours (bloques de episodios) consecutivos por año. Es decir, que al igual que Gachiakuta o Sakamoto Days el anime de One Piece solo tendrá un total de 26 episodios anuales. Según Ryuta Koike, productor de la serie para Toei Animation, esta decisión está diseñada para “apoyar el avance y la evolución de la serie de anime”. La reducción en la cantidad de episodios tiene un propósito de permitirle al equipo de producción adaptar un capítulo del manga de One Piece en un episodio del anime.

¿Cuándo veremos el inicio del flashback de God Valley en el anime de One Piece?

Así se podrían ver los piratas Rocks en el incidente de God Valley en el anime de One Piece.

Ya sabemos que el anime de One Piece iniciará una nueva pausa a partir del final del arco de Egghead. Es así que con plena seguridad sabemos que en abril de 2026, el episodio que abrirá esta nueva etapa del anime de One Piece adaptará el capítulo 1127 del manga de Eiichiro Oda. Es así que, la primera aparición de Rocks D. Xebec en el anime de One Piece será en el último capítulo del año 2026. Ya que, este adaptará —según los nuevos planes informados por la producción del anime— el capítulo 1154 del manga. Lo que significa, que en el 2027 el anime de One Piece adaptará el flashback del incidente de God Valley.

Vía: @sandman_AP