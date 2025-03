Devil May Cry: Afterlife de Evanescence hará parte de la banda sonora del anime

Ya sabemos que Papa Roach y Limp Bizkit harán parte de la banda sonora del anime de Devil May Cry de Netflix. Ahora, la compañía de video bajo demanda ha compartido un nuevo clip musical ambientado con la canción Afterlife. Esta es la más reciente canción de Evanescence, banda de Nu metal liderada por Amy Lee.

Adicionalmente, Netflix reveló que una versión alternativa de Afterlife sonará a lo largo de la serie. Sin especificar si este tema musical será el ending del anime de Devil May Cry o si acompañará algunos momentos clave de la serie.

Fecha de estreno del anime de Devil May Cry en Netflix

Gracias al nuevo tráiler vemos que la selección musical del anime de Devil May Cry de Netflix, si bien se aleja de los tonos electro industriales que se encuentran en la franquicia, no desentona del todo con la presencia de un Dante joven. Así que para aquellos que quieren conocer desde cuándo podrán ver el anime de Devil May Cry en Netflix, les contamos que el estreno está programado para el jueves 3 de abril.

El anime de Devil May Cry cuenta con la participación de Johnny Yong Bosch —conocido por ser el Ranger Negro, Zeo Ranger IV y Nero en los juegos de DMC— dará vida a Dante, Mientras tanto, Scout Taylor-Compton interpretará a Lady. Además, el anime de Devil May Cry contará con una participación póstuma de Kevin Conroy, la icónica voz de BNatman en la franquicia Arkham de RockSteady. Por otro lado, la animación está a cargo del Studio Mir. Este es conocido por su trabajo en series como X-Men ’97 y Harley Quinn. Finalmente, la serie cuenta con la participación de Hideaki Itsuno, director de la mayoría de títulos de la franquicia, como productor ejecutivo.

Fuente: canal oficial de Netflix Anime en YouTube