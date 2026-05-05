Devil May Cry: estas son las canciones que ambientarán la segunda temporada del anime

Desde que se anuncio la banda sonora de la primera temporada del anime de Devil May Cry, en la cual participó Papa Roach, Limp Bizkit y Evanescence la OST de esta adaptación resonó con una gran parte de los fanáticos del juego de Capcom. Ahora, a una semana del estreno de la segunda temporada del anime de Devil May Cry, Netflix ha confirmado las 12 canciones que escucharemos cando Dante regrese a la plataforma el próximo martes 12 de mayo.

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¿Cuáles son las canciones que harán parte de la banda sonora (OST) de la segunda temporada del anime Devil May Cry?

Papa Roach ft. Hanumankind – « See U in Hell »

» Casey Edwards & Amira Elfeky – « Bazooka «

« Korn – « Freak On A Leash (Power Glove Remix)”

(Power Glove Remix)” Evanescence – « My Immortal (Band Version)»

(Band Version)» Avril Lavigne – « Sk8er Boi »

» Papa Roach – « Getting Away With Murder (Power Glove Remix)»

(Power Glove Remix)» Drowning Pool – « Bodies »

» Amy Lee – « Meet Me in the Afterlife (Power Glove Remix)”

(Power Glove Remix)” Bryce Vine – « Street Punks On A Freight Train »

» Capcom – « Dante’s Office (7 Hells Battle) »

» Gunship- « The Gates Of Disorder (Power Glove Remix)»

(Power Glove Remix)» Power Glove ft. Gunship – «Shall Never Surrender«

Con esta lista de canciones, se puede ver con más claridad el tono que tendrá esta nueva temporada de la adaptación animada del juego de Capcom. Adicionalmente, la selección musical destaca por incorporar dos canciones provenientes de la serie de juegos Devil May Cry. Una de estas de la tercera entrega (DMC 3) y la otra de Devil May Cry 4.

¿Cuáles son las canciones (OST) de la primera temporada del anime Devil May Cry?

Evanescence – Afterlife

Limp Bizkit – Rollin’ (Air Raid Vehicle)

Rage Against the Machine – Guerilla Radio

Papa Roach – Last Resort (Power Glove Remix)

Casey Edwards – Devil Trigger (Power Glove Version)

Casey Edwards – Bury the Light (Power Glove Version)

Crazy Town – Butterfly

Gunship – Ghost (feat. Power Glove)

Green Day – (tema por revelar)

Fuente: @NetflixGeeked