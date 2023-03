El equipo detrás de la previamente anunciada Digimon Adventure 02: The Beginning, reveló la fecha de estreno de la película en Japón y un corto tráiler. La próxima película de Digimon está ubicada después de Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, última aventura de Tai y Agumon. Digimon Adventure 02: The Beginning presenta a los protagonistas de la serie original Digimon Adventure 02, quienes también participaron en Last Evolution Kizuna.

Tráiler de Digimon Adventure 02: The Beginning.

Los entonces niños elegidos 02 (ahora adultos) y sus Digimon son Davis y V-Mon, Ken y Wormmon, Yolei y Hawkmon, Cody y Armadimon. Así como Takeru «T.K.» Takaishi y Patamon, Kari Kamiya y Gatomon de la primera temporada. En el tráiler se puede escuchar el tema ‘Target ~Akai Shougeki~’, intro de Digimon Adventure 02. Al igual que ‘Brave Heart’, tema de la digievolución.

De qué trata la película Digimon Adventure 02: The Beginning

La historia del filme está ubicada en 2012, 10 años después de los eventos de la serie y posterior a Digimon Adventure tri además de Last Evolution Kizuna. Los «adultos elegidos» tienen aproximadamente 20 años pero no están solos, pues un nuevo miembro se les une. Su nombre es Rui Ōwada, un misterioso joven que afirma ser el primero de tantos niños elegidos. El elegido original, por así decirlo. Un Digimon llamado Ukkomon es clave en la historia.

Megumi Ogata da voz a Rui Ōwada. Rie Kugimiya da voz a Ukkomon.

Digimon Adventure 02: The Beginning está dirigida por Tomohisa Taguchi (Persona 3 the Movie, Kino’s Journey – The Beautiful World) y escrita por Akatsuki Yamatoya (Digimon Adventure, Digimon Frontier, Digimon: Data Squad). El estudio de ‘anime’ Yumeta Company y Toei Animation regresan en sus roles de Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna. La película se estrena el 27 de octubre en Japón.

«Fui la primera persona en tener un compañero Digimon.»

Digimon Adventure 02 presentó un elenco diferente de protagonistas que se ganaron su espacio. Incluso sumando a dos niños elegidos originales como T.K. y Kari. Posteriormente los dos elencos unirían fuerzas y de ahí su aparición como invitados en la última película. La serie fue transmitida de abril del 2000 a marzo del 2021 en Japón. En Suramérica la vimos desde 2001 a través de canal Caracol, en el caso de Colombia.

