AnimeJapan 2026: Guía completa de horarios, escenarios y dónde ver los anuncios principales de One Piece, Jujutsu Kaisen, MAO y más

El centro de convenciones Tokyo Big Sight se prepara para recibir, los días 28 y 29 de marzo de 2026, la edición más ambiciosa de AnimeJapan. Con la participación confirmada de más de 120 empresas de la industria y una expansión física que abarca los pabellones Este, Sur y el área de la azotea del Tokyo Big Sight, AnimeJapan 2026 se consolida como el gran evento del primer semestre en cuanto anuncios de la industria de la animación japonesa se refiere.
- Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Red Stage en AnimeJapan 2026
- ¿Dónde ver los anuncios más importantes del Red Stage del primer y segundo día de AnimeJapan 2026?
- My Hero Academia x Vigilantes – primer día Red Stage
- Jujutsu Kaisen – primer día Red Stage
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – primer día Red Stage
- One Piece (arco de Elbaf) – primer día Red Stage
- Oshi no Ko – segundo día Red Stage
- Re: Zero (10th Anniv/S4) – segundo día Red Stage
- Frieren temporada 2 – segundo día Red Stage
- Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Green Stage en AnimeJapan 2026
- ¿Dónde ver los anuncios más importantes del Green Stage del primer y segundo día de AnimeJapan 2026?
- Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Blue Stage en AnimeJapan 2026
- Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del White Stage en AnimeJapan 2026
- Más noticias de manga y anime
¿Qué esperamos de AnimeJapan 2026?
Este año, los fanáticos de la animación japonesa podrán esperar ver en AnimeJapan 2026 diferentes anuncios a gran escala de franquicias ya consolidadas así como el debut de varias de las series mas esperadas de este año. En el RED STAGE, la expectativa se centra en la revelación de nueva información de la adaptación del arco de Elbaf de One Piece y la segunda temporada de Frieren: Beyond Journey’s End. Asimismo, la conmemoración del décimo aniversario de Re:Zero y los anuncios sobre el estreno de los siguientes episodios de la adaptación de Steel Ball Run (JoJo’s Bizarre Adventure) seguramente estarán bajo los ojos de todo el mundo.
Por otro lado, el Green Stage se enfoca en proyectos de nicho como Mushoku Tensei y The Eminence in Shadow y finalmente, los escenarios abiertos (Blue y White) darán espacio a regresos de series como Psyren y Fist of the North Star. Así que a continuación, listáremos cada uno de los eventos de los diferentes escenarios de AnimeJapan 2026 con los horarios para Colombia, México y España. Deben estar atentos por que actualizaremos la nota con los enlaces a la transmisión en línea de cada uno de los escenarios donde barán anuncios de One Piece, Frieren: Beyond Journey’s End, JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y más.
Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Red Stage en AnimeJapan 2026
|Programa
|Día (Japón)
|Hora Japón
|Hora México (CST)
|Hora Colombia (COT)
|Hora España
|Is the Order a Rabbit?
|Sáb 28
|09:35
|18:35 (Vie)
|19:35 (Vie)
|01:35 (Sáb)
|My Hero Academia x Vigilantes
|Sáb 28
|10:55
|19:55 (Vie)
|20:55 (Vie)
|02:55 (Sáb)
|Demon Slayer
|Sáb 28
|12:15
|21:15 (Vie)
|22:15 (Vie)
|04:15 (Sáb)
|Jujutsu Kaisen
|Sáb 28
|14:55
|23:55 (Vie)
|00:55 (Sáb)
|06:55 (Sáb)
|Steel Ball Run (JoJo)
|Sáb 28
|17:50
|02:50 (Sáb)
|03:50 (Sáb)
|09:50 (Sáb)
|One Piece: Elbaf Arc
|Sáb 28
|19:10
|04:10 (Sáb)
|05:10 (Sáb)
|11:10 (Sáb)
|Oshi no Ko
|Dom 29
|09:35
|18:35 (Sáb)
|19:35 (Sáb)
|02:35 (Dom)*
|Re: Zero (10th Anniv/S4)
|Dom 29
|10:55
|19:55 (Sáb)
|20:55 (Sáb)
|03:55 (Dom)
|Frieren T2
|Dom 29
|14:55
|23:55 (Sáb)
|00:55 (Dom)
|07:55 (Dom)
|Sound! Euphonium Movie
|Dom 29
|16:15
|01:15 (Dom)
|02:15 (Dom)
|09:15 (Dom)
¿Dónde ver los anuncios más importantes del Red Stage del primer y segundo día de AnimeJapan 2026?
Durante los dos días de AnimeJapan 2026, el Red Stage —el más importante de los cuatro del evento— recibirá eventos de 10 de las series anime más esperadas de este año. Sin embargo, a diferencia de Jump Festa, en AnimeJapan cada serie que se presenta en un escenario produce su transmisión en sus propios canales. Así que a continuación listaremos algunas de las transmisiones con anuncios más importantes que tendrá el Red Stage de AnimeJapan 2026. Cabe resaltar, que no todos los eventos tienen una transmisión, algunas son exclusivas para Japón y otras las suben justo antes de la hora de inicio.
Esta nota se irá actualizando con nuevos enlaces.
My Hero Academia x Vigilantes – primer día Red Stage
Jujutsu Kaisen – primer día Red Stage
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – primer día Red Stage
One Piece (arco de Elbaf) – primer día Red Stage
Oshi no Ko – segundo día Red Stage
Re: Zero (10th Anniv/S4) – segundo día Red Stage
Frieren temporada 2 – segundo día Red Stage
Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Green Stage en AnimeJapan 2026
|Programa
|Día (Japón)
|Hora Japón
|Hora México (CST)
|Hora Colombia (COT)
|Hora España
|Mushoku Tensei T3
|Sáb 28
|10:15
|19:15 (Vie)
|20:15 (Vie)
|02:15 (Sáb)
|Witch Hat Atelier
|Sáb 28
|14:15
|23:15 (Vie)
|00:15 (Sáb)
|06:15 (Sáb)
|Fate/Grand Order
|Sáb 28
|17:10
|02:10 (Sáb)
|03:10 (Sáb)
|09:10 (Sáb)
|The Eminence in Shadow
|Dom 29
|10:15
|19:15 (Sáb)
|20:15 (Sáb)
|03:15 (Dom)
|Dr. Stone Science Future
|Dom 29
|15:35
|00:35 (Dom)
|01:35 (Dom)
|08:35 (Dom)
¿Dónde ver los anuncios más importantes del Green Stage del primer y segundo día de AnimeJapan 2026?
A diferencia del escenario principal el Green Stage de AnimeJapan 2026 solo contará con anuncios o eventos de cinco series de anime. Así que a continuación listaremos algunas de las transmisiones con anuncios más importantes de este escenario.
Mushoku Tensei temporada 3 – primer día Green Stage
Fate/Grand Order – primer día Green Stage
The Eminence in Shadow – segundo día Green Stage
Dr. Stone Science Future – segundo día Green Stage
Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del Blue Stage en AnimeJapan 2026
|Programa
|Día (Japón)
|Hora Japón
|Hora México (CST)
|Hora Colombia (COT)
|Hora España
|Netflix Special Stage
|Sáb 28
|12:45
|21:45 (Vie)
|22:45 (Vie)
|04:45 (Sáb)
|Baki-Dou Special Stage
|Dom 29
|12:45
|21:45 (Sáb)
|22:45 (Sáb)
|05:45 (Dom)
|Keroro Gunso Movie
|Dom 29
|16:05
|01:05 (Dom)
|02:05 (Dom)
|09:05 (Dom)
Netflix Special Stage – primer día Blue Stage
Keroro Gunso Movie – segundo día Blue Stage
Horarios y de los anuncios del primer y segundo día del White Stage en AnimeJapan 2026
|Programa
|Día (Japón)
|Hora Japón
|Hora México (CST)
|Hora Colombia (COT)
|Hora España
|Blue Box T2
|Sáb 28
|10:15
|19:15 (Vie)
|20:15 (Vie)
|02:15 (Sáb)
|Psyren Special Stage
|Sáb 28
|11:15
|20:15 (Vie)
|21:15 (Vie)
|03:15 (Sáb)
|Slime S4
|Sáb 28
|15:35
|00:35 (Sáb)
|01:35 (Sáb)
|07:35 (Sáb)
|Akane-banashi Kickoff
|Dom 29
|15:35
|00:35 (Dom)
|01:35 (Dom)
|08:35 (Dom)
Blue Box T2 – primer día Blue Stage
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