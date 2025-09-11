Anime y Manga

JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run se podrá ver de manera exclusiva en Netflix

Los viernes de Jojo jamás volverán.

Desde abril de este año sabemos que el anime JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run ya se encuentra en producción y que nuevamente David Production será el encargado de adaptar la obra de Araki. Ahora, una filtración ha revelado, lo que para muchos fanáticos podría ser una mala noticia. Ya que, dicha filtración revela que nuevamente Netflix será la plataforma encargada de transmitir a nivel global de manera exclusiva el anime JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run.

Desafortunadamente, la filtración solo confirma la plataforma que tiene los derechos de transmisión a nivel mundial. Así que, de llegar a ser esto cierto, lo más probable es que la fecha de lanzamiento sea anunciada por Netflix en uno de sus eventos especiales como Tudum.

¿Cuál es la historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run?

Tráiler de JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run presentado en el JOJODAY del 2025.
cuándo sale Jojo's Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run

En la época del Viejo Oeste en Estados Unidos, la mayor carrera del mundo está a punto de comenzar. Miles de personas hacen cola en San Diego para recorrer más de seis mil kilómetros y tener la oportunidad de ganar el gran premio de cincuenta millones de dólares. Con la era del caballo llegando a su fin, se permite a los concursantes utilizar cualquier tipo de vehículo que deseen. Los competidores tendrán que soportar condiciones extenuantes, recorriendo hasta cien kilómetros al día a través de páramos inexplorados. La carrera Steel Ball Run es realmente un acontecimiento único.

La historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run sigue a un joven Johnny Joestar, un antiguo jockey que se encuentra lisiado. Johnny llega a San Diego para presenciar el comienzo de la carrera. Allí se encuentra con Gyro Zeppeli, un corredor con dos bolas de acero en la cintura en lugar de una pistola. Johnny es testigo de cómo Gyro utiliza una de sus bolas de acero para desatar un poder fantástico, obligando a un hombre a dispararse su pistola durante un duelo. En medio de la acción, Johnny toca por casualidad la bola de acero y siente que un poder recorre sus piernas, permitiéndole ponerse de pie por primera vez en dos años. Con la promesa de descubrir el secreto de las bolas de acero, Johnny decide competir en la carrera. Así comienza su extraña —o bizarra en el sentido anglosajón— aventura a través de Norte América en la Carrera Steel Ball Run.

