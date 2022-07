One Piece Day: conoce cómo se celebrarán los 25 años de la obra de Eiichiro Oda

El ‘manga’ de One Piece, escrito e ilustrado por Eiichiro Oda, debutó el 22 de julio de 1997 en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump. Hasta el momento One Piece es el ‘manga’ más vendido de la revista Shonen Jump con cerca de 490 millones de ‘manga’ vendidos en todo el mundo, especialmente en Japón. Adicionalmente, One Piece ostenta el record del ‘manga’ más vendido de manera consecutiva desde el 2007 hasta el 2018. Ahora Shueisha está por celebrar los 25 años de circulación de One Piece, antes del inicio del último arco argumental en el capítulo 1054 del ‘manga’.