Dorohedoro: la segunda temporada ya tiene fecha de estreno en Netflix

Desde el año pasado, y tras seis años desde su debut original, se ha confirmado oficialmente que la adaptación al anime del manga de Q Hayashida, Dorohedoro, regresará con una segunda temporada en el 2026. Ahora, la producción del anime ha revelado que la serie se estrenará el miércoles 1 de abril de 2026. En Latinoamérica, la segunda temporada de Dorohedoro se podrá ver de manera simultánea a través de Netflix.

¿Qué sabemos de la segunda temporada de Dorohedoro?

El estudio MAPPA estará nuevamente a cargo de la producción bajo la dirección de Yuichiro Hayashi. Aunque gran parte del equipo técnico de la primera temporada retoma sus funciones, el anuncio de hoy destaca el nuevo equipo de producción que estará trabajando en la segunda temporada de Dorohedoro:

Dirección de arte: Miho Sugiura asume el cargo en esta nueva etapa.

Miho Sugiura asume el cargo en esta nueva etapa. Color key artist: Itsuku Onishi, quien participó anteriormente, ha sido promovido a esta posición.

Itsuku Onishi, quien participó anteriormente, ha sido promovido a esta posición. Guion y diseño: Hiroshi Seko continúa a cargo de los guiones de la serie, mientras que Tomohiro Kishi regresa como diseñador de personajes.

Hiroshi Seko continúa a cargo de los guiones de la serie, mientras que Tomohiro Kishi regresa como diseñador de personajes. Música: el colectivo [K]NoW_NAME permanece como responsable de la composición musical.

El elenco de voces original repetirá sus roles, incluyendo a Wataru Takagi (Caiman), Reina Kondo (Nikaido), Kenyu Horiuchi (En) y Yoshimasa Hosoya (Shin). Se espera que en las siguientes semanas conozcamos quiénes serán los seiyu que se unirán durante la nueva temporada de Dorohedoro.

¿De qué trata la historia de la segunda temporada?

La historia de la segunda temporada de Dorohedoro continuará explorando el conflicto entre los residentes de “The Hole” y los hechiceros. Según el nuevo arte promocional (imagen de la izquierda) diseñado por Tomohiro Kishi, esta temporada introducirá a los personajes de la organización “Cross-Eyes”, quienes poseen una conexión directa con el pasado de Caiman y Nikaido.

Fuente: página oficial de la adaptación al anime de Dorohedoro