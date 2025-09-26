Dr. Stone: guía para continuar la historia en el manga antes del inicio de la parte 3 de Science Future

Con el final del episodio 24 de Dr. Stone Science Future ha concluido la segunda parte del anime que adapta el final del manga escrito por Riichirou Inagaki e ilustrado por Boichi. Este mismo último episodio, al final, dejo claro que en algún momento del 2026 —probablemente en enero— será estrenada la última parte de Dr. Stone: Science Future. Mientras tanto, en este artículo, les contaremos como continuar la historia que vimos en el episodio 24 de Dr. Stone: Science Future en el manga antes del inicio de la parte final del anime.

Guía para continuar la historia en el ‘manga’ antes del inicio de la última parte de Dr. Stone: Science Future

Este es el video oficial de la canción Supernova de KANA-BOON, el segundo opening de Dr. Stone: Science Future.

La segunda parte de Dr. Stone: Science Future ha terminado en el episodio 24, o el 81 de todo el anime. Este episodio pertenece a la de la verdad sobre la petrificación, exactamente el tercer arco de esta saga; el cual se llama Nuevo mundo de piedra. En el manga los hechos vistos en el último episodio del anime de esta temporada adaptan los capítulos 197 y 198 de Dr. Stone. Así que para continuar la historia de Zenku y el reino de la ciencia en donde quedó el episodio 24 del anime Dr. Stone: Science Future solo deben leer a partir del capítulo 199 del manga escrito por Riichirou Inagaki e ilustrado por Boichi.

Sagas y arcos argumentales adaptados en Dr. Stone: Science Future: