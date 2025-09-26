Dr. Stone: guía para continuar la historia en el manga antes del inicio de la parte 3 de Science Future

Con el final del episodio 24 de Dr. Stone Science Future ha concluido la segunda parte del anime que adapta el final del manga escrito por Riichirou Inagaki e ilustrado por Boichi. Este mismo último episodio, al final, dejo claro que en algún momento del 2026 —probablemente en enero— será estrenada la última parte de Dr. Stone: Science Future. Mientras tanto, en este artículo, les contaremos como continuar la historia que vimos en el episodio 24 de Dr. Stone: Science Future en el manga antes del inicio de la parte final del anime.
Guía para continuar la historia en el ‘manga’ antes del inicio de la última parte de Dr. Stone: Science Future
La segunda parte de Dr. Stone: Science Future ha terminado en el episodio 24, o el 81 de todo el anime. Este episodio pertenece a la de la verdad sobre la petrificación, exactamente el tercer arco de esta saga; el cual se llama Nuevo mundo de piedra. En el manga los hechos vistos en el último episodio del anime de esta temporada adaptan los capítulos 197 y 198 de Dr. Stone. Así que para continuar la historia de Zenku y el reino de la ciencia en donde quedó el episodio 24 del anime Dr. Stone: Science Future solo deben leer a partir del capítulo 199 del manga escrito por Riichirou Inagaki e ilustrado por Boichi.
Sagas y arcos argumentales adaptados en Dr. Stone: Science Future:
- Saga de La verdad sobre la petrificación:
- Nueva América: el primer arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 139 y finaliza en el 169 del ‘manga’. Los primeros capítulos de este arco se encuentran adaptados en los episodios 21 y 22 de la tercera temporada del ‘anime’ de Dr Stone.
- Sudamérica: el segundo arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 170 y finaliza en el 193 del ‘manga’
- Nuevo mundo de piedra: el tercer arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 194 y finaliza en el 200 del ‘manga’
- Trotamundos: el cuarto y último arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 201 y finaliza en el 212 del ‘manga’
- Saga de la Piedra al Espacio:
- Misión espacial a la luna: el arco final de la historia de Dr Stone inicia en el capítulo 213 y finaliza en el 231 del ‘manga’.
