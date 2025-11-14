Dr. Stone Science Future, el primer tráiler de la última parte de la temporada final, muestra la alianza entre Xeno y Zenku

El pasado mes de septiembre terminó la segunda parte de Dr. Stone Science Future, con el estreno del episodio 24. Ahora, a prácticamente un mes del inicio de Jump Festa 2026, el equipo de producción del anime ha revelado el primer adelanto de la parte final de la cuarta temporada de Dr. Stone Science Future.

¿Cuándo conoceremos la fecha de estreno de la parte final de la última temporada de Dr. Stone Science Future?

Por el momento, el tráiler solo confirma lo que ya sabíamos. No obstante, lo que sí es seguro es que conozcamos cuándo será el estreno de los últimos episodios de Dr. Stone Science Future durante el panel de la obra en Jump Festa 2026. Este panel de Dr. Stone, el cual seguramente revelará la fecha de estreno del final de la última temporada, se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre a las 9:40 PM hora de Colombia.

¿Cuándo es Jump Festa 2026?

Para que sepan, Jump Festa 2026 tendrá lugar del 20 al 21 de diciembre en el centro de convenciones Makuhari Messe en Chiba, Japón. Este evento es la principal convención de anime de final de año donde se anuncian novedades sobre las franquicias más populares de la editorial Shueisha. Algunos de los anuncios involucran a One Piece, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Chainsaw Man y más.

Sagas y arcos argumentales adaptados en Dr. Stone: Science Future

A continuación, les decimos los arcos que veremos adaptados en los últimos episodios de Dr. Stone Science Future.

Saga de La verdad sobre la petrificación: Nueva América: el primer arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 139 y finaliza en el 169 del ‘manga’. Este arco fue adaptado en la primera y parte de la segunda parte de la cuarta temporada del anime. Sudamérica: el segundo arco de la quinta saga de Dr Stone comienza en el capítulo 170 y finaliza en el 193 del ‘manga’. Este arco es adaptado en su totalidad en segunda mitad de Dr. Stone Science Future. Nuevo mundo de piedra: el tercer arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 194 y finaliza en el 200 del ‘manga’. Desde aquí inicia la temporada final de Dr. Stone Science Future. Trotamundos: el cuarto y último arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 201 y finaliza en el 212 del ‘manga’

Saga de la Piedra al Espacio : Misión espacial a la luna: el arco final de la historia de Dr Stone inicia en el capítulo 213 y finaliza en el 231 del ‘manga’.

Fuente: TOHO Animation.