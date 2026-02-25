Anime y Manga

Dr. Stone: Science Future, la parte final de la última temporada ya tiene fecha de estreno

Los misterios de la petrificación y la identidad de Whyman pronto será revelada al reino de la ciencia.

Desde Jump Festa 2026 conocemos que la parte final de Science Future, la temporada final de Dr.Stone será estrenada a inicios de la temporada de primavera. Ahora, la producción del anime ha confirmado cuándo será el estreno del primer episodio de Dr. Stone: Science Future.

¿Cuál es la fecha de estreno de la última parte de la temporada final de Dr. Stone?

La producción del anime ha confirmado que el estreno del primer episodio de la temporada final de Dr. Stone será el jueves 2 de abril. Adicionalmente, el 21 de marzo,se llevará a cabo un preestreno en Japón de los primeros dos episodios de la temporada final de Dr. Stone.

Sagas y arcos argumentales adaptados en Dr. Stone: Science Future

A continuación, les decimos los arcos que veremos adaptados en los últimos episodios de Dr. Stone Science Future.
  • Saga de La verdad sobre la petrificación:
    • Nueva América: el primer arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 139 y finaliza en el 169 del ‘manga’. Este arco fue adaptado en la primera y parte de la segunda parte de la cuarta temporada del anime.
    • Sudamérica: el segundo arco de la quinta saga de Dr Stone comienza en el capítulo 170 y finaliza en el 193 del ‘manga’. Este arco es adaptado en su totalidad en segunda mitad de Dr. Stone Science Future.
    • Nuevo mundo de piedra: el tercer arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 194 y finaliza en el 200 del ‘manga’. Desde aquí inicia la temporada final de Dr. Stone Science Future.
    • Trotamundos: el cuarto y último arco de la quinta saga de Dr Stone inicia en el capítulo 201 y finaliza en el 212 del ‘manga’
  • Saga de la Piedra al Espacio:
    • Misión espacial a la luna: el arco final de la historia de Dr Stone inicia en el capítulo 213 y finaliza en el 231 del ‘manga’.
Vía: ANN

