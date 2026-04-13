Dr. Stone Science Future (temporada final) – Primeras impresiones

La cuarta y última temporada de la adaptación al anime del manga Dr. Stone escrito por Riichirō Inagaki e ilustrado por Boichi, Science Future, ha iniciado su emisión cubriendo los eventos posteriores a la batalla en la Isla del Tesoro. Esta última tanda de episodios se ha dividido en tres partes diferenciadas, de las cuales el estreno de la actual aborda la fase de expansión global necesaria para la construcción de una nave espacial que llevará a Senku y el reino de la ciencia a la Luna.

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El principio del final

El tema de apertura (opening) es «Skins«, interpretado por la banda Asian Kung-Fu Generation, la cual utiliza un estilo de rock alternativo

La historia inicia inmediatamente después del despertar del reino de la ciencia, luego de siete años, estableciendo como objetivo central el viaje a la Luna para confrontar a la entidad conocida como «Why-Man». El reino de la ciencia se enfrenta al tiempo. Ya que, la recolección de materiales específicos en distintas regiones del mundo es el requisito indispensable para el desarrollo de la ingeniería aeroespacial.

Los primeros dos episodios establecen un cambio en la dinámica de poder en la transición de la rivalidad a la colaboración entre Senku Ishigami y el Dr. Xeno. Esta alianza resulta fundamental para la fabricación de superaleaciones y combustibles de alto rendimiento. En el primer episodio, se observa el proceso de refinamiento de metales en instalaciones con formas específicas diseñadas por Xeno para procesar gases venenosos, mientras Senku se enfoca en la creación de tanques de combustible esféricos utilizando sustitutos petroquímicos derivados de desechos orgánicos.

Como deben abarcar muchas etapas del desarrollo, el elenco se divide en tres grupos. Cada uno de ellos encargados de tareas y regiones específicas, lo cual permite diversificar el foco de la recolección de recursos. Para mantener la comunicación con los diferentes grupos, el reino de la ciencia vuelve a hacer uso de las ondas radiales y la clave morse. Sin embargo, un nuevo mensaje de Why-Man con la interrogante: «¿Quieres morir?» alerta al grupo de Senku mientras se dirigían con rumbo a España.

Camino a la luna

Es así como la historia se traslada hacia el mar Mediterráneo. Aquí la expedición enfrenta un obstáculo geográfico significativo. Ya que, el Canal de Suez se encuentra bloqueado por una represa natural formada tras 3,700 años de abandono. Asimismo, se introduce la búsqueda de fluorita y el uso de aceite de oliva como recurso gastronómico en la región de España. En cuanto a la animación, la producción mantiene los estándares, enfocándose en la representación detallada de procesos químicos y mecánicos.

El diseño de personajes a cargo TMS Entertainment conserva la fidelidad al trazo original de Boichi, especialmente en las explicaciones ilustradas y las expresiones exageradas que resaltan la sorpresa en los momentos de descubrimientos científicos.

El ending es interpretado por la agrupación Burnout Syndromes con la canción titulada «Rocket«, una composición que alude directamente al objetivo final de la temporada.

En cuanto a la banda sonora, esta nueva tanda de episodios de Dr. Stone Science Future mantiene el uso de piezas orquestales y electrónicas para enfatizar la emoción de los descubrimientos científicos. Un detalle importante de este estreno es que cuenta desde su lanzamiento con la opción simultánea del doblaje al español Latinoamérica. Sin embargo, algunos de los textos y diagramas que aparecen en pantalla no se encuentran traducidos. Afortunadamente, este es el tipo de cosas que pueden ser actualizadas con el tiempo.

Mientras que el primer episodio se percibe como una progresión necesaria y una nueva reintroducción a los personajes principales, el segundo introduce elementos de comedia y exploración geográfica con un ritmo aceptable que adapta hasta el capítulo 204 del manga. No obstante, la serie mantiene su valor pedagógico al utilizar desafíos del entorno natural —como el bloqueo del Canal de Suez— para demostrar principios físicos. No obstante, con 29 capítulos del manga por adaptar no dejamos de pensar en que el ritmo mostrado en los primeros dos episodios no podrá continuar si es que quieren adaptar loq ue queda de manga en los 11 episodios restantes.

Calendario de estrenos de episodios de Dr. Stone Science Future parte 3

Los episodios se emiten originalmente en Japón a las 22:00 (JST). Mientras tanto, el publico de Latinoamérica y de habla hispana pueden verlo en Crunchyroll en los siguientes horarios:

México, Centroamérica (Guatemala, Costa Rica, etc.): 08:00 AM

08:00 AM Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 09:00 AM

09:00 AM Bolivia, Venezuela, Paraguay, Puerto Rico: 10:00 AM

10:00 AM Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 11:00 AM

11:00 AM España: 4:00 PM

Episodio Fecha de estreno 25 2 de abril (Disponible) 26 9 de abril (Disponible) 27 16 de abril 28 23 de abril 29 30 de abril 30 7 de mayo 31 14 de mayo 32 21 de mayo 33 28 de mayo 34 4 de junio 35 11 de junio 36 18 de junio

Primeras impresiones de Dr. Stone Science Future hechas con un acceso anticipado brindado por Crunchyroll.