«Dragon Ball Daima fue un anime basura», afirma antiguo editor de Akira Toriyama

Por Cesar Nuñez
Es normal ver a fanáticos de Dragon Ball enfrascarse en peleas como saiyajines cuando se trata de definir quién es el mejor personaje, arco o serie de la franquicia. Sin embargo, es más bien poco particular leer al exeditor de Shonen Jump y Dragon Ball, Kazuhiko Torishima, conocido por trabajar directamente con el creador Akira Toriyama, referirse al último producto de la franquicia multimillonaria como «basura».

Torishima, quien guió a Toriyama durante la época dorada del ‘manga’, siempre ha sido sincero sobre el estado de la franquicia. En una transmisión a través de YouTube, según la traducción de @sandman_AP en Twitter/X, señaló:

Sería mejor producir una historia de Vegeta que Dragon Ball Super. Dragon Ball Daima fue un anime basura».

Kazuhiko Torishima

Los comentarios de Torishima se extendieron rápidamente por la comunidad de Dragon Ball, provocando indignación, apoyo y un amplio debate. Como exeditor del fallecido Toriyama, su voz tiene un peso inusual. Su sugerencia de que Toei Animation debería haberse centrado en Vegeta en lugar de lanzar Daima, refuerza la idea de que la franquicia podría haber perdido una gran oportunidad, ya que muchos fanáticos sienten que se ha subestimado al personaje.

Otros creen que es exagerado calificar de «basura» a Dragon Ball Daima. Algunos ven su comentario más como un reflejo de sus preferencias personales que como una evaluación objetiva. Para ellos, etiquetar la serie tan bruscamente fue una falta de respeto innecesaria y una forma de menospreciar a su público potencial. Sin embargo, argumentan que la cruda honestidad de Torishima podría impulsar a Toei hacia narrativas más audaces en el futuro.

Dentro de la industria, las palabras de Torishima reflejan una mayor tensión entre preservar el legado de Dragon Ball y encontrar nuevas maneras de expandirlo. Si bien su perspectiva refleja la voz de una época en la que Dragon Ball rompía récords, los creadores modernos pueden sentir la necesidad de experimentar, incluso si eso supone el riesgo de distanciarse de la tradición y convertir en niños a sus protagonistas.

