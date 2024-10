Dragon Ball Daima: quiénes son Gomah, Degesu, la Dra. Arinsu y Neva

El primer episodio de Dragon Ball Daima ya está disponible y con aquel comienza una nueva historia de Dragon Ball. No es para nada difícil ubicarlo en la línea de tiempo, pues desde su inicio nos recuenta la mecánica básica de las siete esferas del dragón terrestres y la forma de activarlas para invocar a Shen Long. Sin embargo, la forma en que nos recuenta de forma rápida el extenso arco de Majin Buu, es con un nuevo villano bajo el nombre de Gomah. Pero para conocer a este personaje y sus aliados, debemos revisitar los inicios de la resurrección de Majin Buu.

¿Quién es Gomah en Dragon Ball Daima?

Babidi, el hechicero que trajo de nuevo a la vida al poderoso Majin Buu, también controlaba a Dábura, el rey de los demonios. Para ser un gobernante fuerte del reino de los demonios, Dábura fue rápidamente doblegado por la forma más débil de Buu, convertido en galleta y devorado. Ahí aparece Gomah, quien era algo así como el segundo al mando del reino de los demonios. Al morir Dábura (no se entiende cómo exactamente un demonio puede «morir»), Gomah automáticamente pasó a ser el rey de los demonios.

Gomah, Degesu y la Dra. Arinsu.

Gomah es un sujeto de estatura muy baja y tiene más apariencia de arlequín. Bien podría tratarse de un consejero de Dábura, pero al parecer su poder no representaba amenaza alguna para Babidi que ameritara su posesión, como con el anterior rey. A su vez, a Gomah lo acompaña un sujeto muy familiar llamado Degesu, el hermano del Kaio-shin del Este o simplemente Shin. Él actúa como mano derecha y también asesor de Gomah, pero no sabemos bien en qué momento resultó trabajando en el reino de los demonios tan opuesto a su hermano mayor. No le caen bien los humanos ni por ende su hermano que los ayuda.

Para completar está la Dra. Arinsu, que es hermana de Shin y Degesu. Ella trabajaba para Dábura, quien financiaba sus misteriosos experimentos en el reino de los demonios. Tras la desaparición de Dábura, Arinsu supo que Gomah no financiaría sus proyectos y tomó rumbo a la Tierra del Universo 7, donde están los Guerreros Z que derrotaron a Majin Buu. Los tres toman la misma decisión con el fin de usar las esferas del dragón de la Tierra, a pesar que el reino de los demonios tiene sus propias y desconocidas esferas hasta ahora.

Las esferas del dragón del reino de los demonios

Neva

El reino de los demonios cuenta con un namekiano bastante anciano de nombre Neva, quien creó tres esferas del dragón en dicho lugar y a su vez guardianes protectores de inmenso poder bajo el nombre de Tamagamis. Esa es la razón por la cual nadie las ha usado en un largo tiempo, y por la que prefirieron viajar hasta la Tierra dada su facilidad. Si bien Neva es un sujeto olvidadizo y que no se baña, tiene un poder excepcional capaz de detectar las esferas del dragón terrestres, incluso si están convertidas en piedra.

Nada de radar del dragón para detectar energía. Además, puede transformarlas a su estado natural sin necesidad de esperar un año tras su último uso. Neva también explica que los namekiamos tienen su origen en el reino de los demonios, lo cual explicaría mucho sobre Piccoro Daimaku, el padre de Piccoro que nació por parte de Kamisama tras separar su parte benigna de la maligna. Solo así podía ser dios de la Tierra y protegerla.

Gracias a Neva, es que Gomah puede pedir el deseo que pone rumbo a Dragon Ball Daima. Aunque este no puede usarlo con intenciones malvadas, sí puede convertir a Goku, su familia y amigos en niños de primer grado escolar, y a los que ya eran niños, en bebés. Esto quiere decir que todos los poderes acumulados durante Dragon Ball y Dragon Ball Z, no tendrán lugar en Dragon Ball Daima. Goku pasa a ser básicamente el que era al comienzo de Dragon Ball, pero seguramente veremos cómo traspasa sus propias limitaciones.

Existe otro personaje llamado Glorio que se presenta al final del episodio, pero tendremos que esperar para saber de quién se trata. Aunque lo vemos en la imagen superior acompañando a Goku, Shin y una niña en un extraño lugar. ¿Pero cuáles son las intenciones reales de Gomah? ¿Dónde está la Dra. Arinsu y qué hará en la Tierra? ¿Cuáles son los planes malvados? ¡Date prisa Goku!

Todo Dragon Ball Daima tiene lugar antes de Dragon Ball Super, así que podemos confiar en que ambas series no se chocarán entre sí. Ni probablemente lleguen hasta Uub al final de Dragon Ball Z.