Anime y Manga

Dragon Ball: Shueisha revela los 40 personajes más populares

El gato de la familia de Bulma y el Granjero con un poder de pelea de 5 siguen en la lucha por ser el personaje más popular de Dragon Ball.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Ha concluido la segunda etapa de la encuesta mundial de popularidad de personajes “Dragon Ball The One” revelando los 40 personajes favoritos de los fanáticos que avanzan a la siguiente ronda. Los resultados de la segunda etapa han confirmado la posición dominante de los héroes y villanos clásicos, pero también han destacado la sorprendente popularidad de personajes secundarios que tuvieron una breve aparición o que fueron olvidados por el autor, como fue el caso de Lunch. Este es un fenómeno que ha sido constante desde la primera etapa de la encuesta mundial de popularidad de Dragon Ball.

¿Cuáles son los 40 personajes más populares de Dragon Ball?

Los primeros puestos de la lista final de la Etapa 2 están ocupados por los personajes más icónicos de la obra de Akira Toriyama. Son Goku mantiene su liderazgo como el personaje favorito desde la primera etapa, seguido de cerca por Vegeta y Son Gohan. El Top 5 lo completan Vegito y Piccoro. A los 40 personajes que pasan a la tercera etapa de la encuesta mundial de popularidad de personajes “Dragon Ball The One”, se unirá el ganador de una encuesta hecha en la cuenta oficial en X, antes Twitter, de Dragon Ball que será anunciado mañana.

- Publicidad -

Esta es la lista de los personajes que pasan a la tercera etapa de la encuesta de popularidad mundial de Dragon Ball:

  1. Son Goku
  2. Son Gohan
  3. Vegeta
  4. Piccoro
  5. Vegito
  6. Trunks (adolescente)
  7. Cell
  8. Bardock
  9. Androide 18
  10. Bulma
  11. Freezer
  12. Yamcha
  13. Chichi (Milk)
  14. Krillin
  15. Tenshinhan
  16. Son Goten
  17. Androide 17
  18. Lunch
  19. El gato de la familia de Bulma
  20. Videl
  21. Raditz
  22. Chaozu
  23. Gotenks
  24. Granjero con un poder de pelea de 5
  25. Kamesennin
  26. Majin Buu (bueno)
  27. Shin
  28. Mr. Satan
  29. Rey Chappa
  30. Delfín
  31. Presentador del torneo de las artes marciales
  32. Uub
  33. Trunks
  34. Majin Buu (puro)
  35. Androide 16
  36. Karin
  37. Mai
  38. Nappa
  39. Sirena
  40. Ginyu

¿Cómo votar en la encuesta de popularidad Dragon Ball the One?

¿Cómo votar en la encuesta de popularidad Dragon Ball the One?

La votación se lleva a cabo a través del sitio web oficial del evento, donde los participantes tienen la posibilidad de emitir un voto por día. Así que para votar por su personaje favorito de Dragon Ball solo deben seguir el siguiente enlaceLos resultados finales de la encuesta de popularidad Dragon Ball the One se anunciarán el 24 de enero de 2026.

Azmodán regresa a Diablo IV en la Temporada de la Intervención Divina – Fecha y nuevas mecánicas de jugabilidad

Vía: Siliconera

Toei anuncia el reinicio o reboot del anime de World Trigger
Jump Festa 2026: horarios de todos los anuncios de Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Black Clover y más
Black Clover: los capítulos 387, 388 y 389 del manga ya tienen fecha de publicación
Estos son los 10 manga más vendidos del 2025
El manga Uma Musume Cinderella Gray terminará en cinco capítulos
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Fecha y hora de estreno de todos los episodios de la temporada 2 de Fallout
Siguiente artículo Octopath Traveler 0: cómo reclamar los regalos de Octopath Traveler 1 y 2
No hay comentarios

Lo último

Así son las skins de Danny Phantom en Fortnite, esta es la fecha en que llegarán a la tienda
Videojuegos
Octopath Traveler 0: cómo reclamar los regalos de Octopath Traveler 1 y 2
Videojuegos
Fecha y hora de estreno de todos los episodios de la temporada 2 de Fallout
Cine y TV
Azmodán regresa a Diablo IV en la Temporada de la Intervención Divina – Fecha y nuevas mecánicas de jugabilidad
Videojuegos