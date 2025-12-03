Dragon Ball: Shueisha revela los 40 personajes más populares

Ha concluido la segunda etapa de la encuesta mundial de popularidad de personajes “Dragon Ball The One” revelando los 40 personajes favoritos de los fanáticos que avanzan a la siguiente ronda. Los resultados de la segunda etapa han confirmado la posición dominante de los héroes y villanos clásicos, pero también han destacado la sorprendente popularidad de personajes secundarios que tuvieron una breve aparición o que fueron olvidados por el autor, como fue el caso de Lunch. Este es un fenómeno que ha sido constante desde la primera etapa de la encuesta mundial de popularidad de Dragon Ball.

¿Cuáles son los 40 personajes más populares de Dragon Ball?

Los primeros puestos de la lista final de la Etapa 2 están ocupados por los personajes más icónicos de la obra de Akira Toriyama. Son Goku mantiene su liderazgo como el personaje favorito desde la primera etapa, seguido de cerca por Vegeta y Son Gohan. El Top 5 lo completan Vegito y Piccoro. A los 40 personajes que pasan a la tercera etapa de la encuesta mundial de popularidad de personajes “Dragon Ball The One”, se unirá el ganador de una encuesta hecha en la cuenta oficial en X, antes Twitter, de Dragon Ball que será anunciado mañana.

Esta es la lista de los personajes que pasan a la tercera etapa de la encuesta de popularidad mundial de Dragon Ball:

Son Goku Son Gohan Vegeta Piccoro Vegito Trunks (adolescente) Cell Bardock Androide 18 Bulma Freezer Yamcha Chichi (Milk) Krillin Tenshinhan Son Goten Androide 17 Lunch El gato de la familia de Bulma Videl Raditz Chaozu Gotenks Granjero con un poder de pelea de 5 Kamesennin Majin Buu (bueno) Shin Mr. Satan Rey Chappa Delfín Presentador del torneo de las artes marciales Uub Trunks Majin Buu (puro) Androide 16 Karin Mai Nappa Sirena Ginyu

¿Cómo votar en la encuesta de popularidad Dragon Ball the One?

La votación se lleva a cabo a través del sitio web oficial del evento, donde los participantes tienen la posibilidad de emitir un voto por día. Así que para votar por su personaje favorito de Dragon Ball solo deben seguir el siguiente enlace. Los resultados finales de la encuesta de popularidad Dragon Ball the One se anunciarán el 24 de enero de 2026.

Vía: Siliconera