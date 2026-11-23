La nueva versión remasterizada del anime, Dragon Ball Super: Beerus, ha iniciado oficialmente el arco de La Resurrección de Freezer con el estreno de su séptimo episodio. Gracias a que el equipo de producción cuenta hoy con la perspectiva completa de la obra, esta remasterización de Dragon Ball Super aprovecha el conocimiento de los eventos futuros para introducir sutiles pistas visuales sobre la evolución de sus protagonistas cómo el aura de Vegeta que presagia su ultra ego luego de que el dios de la destrucción golpea a Bulma o en el episodio 7 de Dragon Ball Super: Beerus la llama que presagia el ultra instinto dominado.

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En el séptimo episodio de Dragon Ball Super: Beerus, el desarrollo de la historia se traslada al planeta de Beerus, donde Goku y Vegeta entrenan bajo la tutela de Whis. Esta secuencia presenta una extensión respecto al material original, profundizando en la conversación que el maestro mantiene con ambos saiyajin sobre sus fortalezas y debilidades en combate.

Whis le explica a Goku y a Vegeta cómo funciona el Ultra Instinto

El momento del presagio del ultra instinto dominado de Goku en Dragon Ball Super: Beerus ocurre cuando Whis les advierte que deberán entrenar sus cuerpos para que reaccionen y se muevan antes de que sus mentes siquiera piensen en ejecutar dichos movimientos. A diferencia de la versión del 2015 —en la que el equipo de animación desarrollaba la historia sobre la marcha junto sin conocer el aspecto final de las transformaciones futuras—, la producción actual ya sabe exactamente cómo luce el Ultra Instinto. Por ello, durante esta explicación de Whis, el remake incorpora un destello de aura plateada, plantando de forma temprana la semilla de la técnica que Goku alcanzará más adelante.

Hasta el momento, Dragon Ball Super: Beerus únicamente tiene confirmado abarcar y mejorar los arcos de La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer y el Torneo contra el Universo 6. Sin embargo, aún no se ha anunciado oficialmente si las sagas de Trunks del Futuro y de la Supervivencia Universal (donde ocurre el Torneo de la Fuerza) recibirán este mismo tratamiento, aunque resulta un paso muy probable dado el trabajo de reinterpretación aplicado hasta ahora y la necesidad de conectar la historia con el futuro anime de Dragon Ball Super: The Galactic Patrol.

Esperamos que más cambios se sigan evidenciando en el arco de la resurrección de Freezer. Ya que, fue uno de los más criticados en la versión del 2025.

Fuente: episodio 7 de Dragon Ball Super: Beerus en Crunchyroll